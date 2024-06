Der Schauspieler Donald Sutherland ist mit 88 verstorben

Es gibt traurige Neuigkeiten aus Hollywood: Donald Sutherland (88) ist tot. Das gibt sein Sohn Kiefer Sutherland (57) jetzt im Rahmen eines emotionalen Postings auf der Nachrichtenplattform X bekannt. Zu einem alten Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er als Kind gemeinsam mit seinem geliebten Vater posiert, schreibt er: "Schweren Herzens teile ich euch mit, dass mein Vater – Donald Sutherland – verstorben ist." Der Ehrenoscar-Preisträger, der unter anderem in den "Tribute von Panem"-Filmen Präsident Snow verkörperte, wurde 88 Jahre alt.

In dem Social-Media-Beitrag macht Kiefer zudem deutlich, wie sehr er seinen Vater für dessen Errungenschaften im Filmgeschäft bewundert. "Ich persönlich halte ihn für einen der wichtigsten Schauspieler in der Filmgeschichte", betont er und fügt stolz hinzu: "Er hat sich nie von einer Rolle einschüchtern lassen – egal, ob gut, schlecht oder hässlich. Er liebte, was er tat – und tat, was er liebte. Mehr kann man sich nicht wünschen. Ein gut gelebtes Leben."

Donald entdeckte seine Leidenschaft für die Schauspielerei schon in jungen Jahren. Nachdem er bereits ein Hörspiel gesprochen und als Stand-up-Comedian tätig war, trat er während seiner Zeit an der Universität einer Schauspielgruppe bei – und seine langjährige und erfolgreiche Karriere nahm ihren Lauf. Unter anderem stand er für Filme wie "Stolz und Vorurteil", "Kelly's Heroes" oder auch die "Tribute von Panem"-Reihe vor der Kamera. Für sein Talent wurde er unter anderem mit mehreren Golden Globes und 2018 mit dem Ehrenoscar ausgezeichnet.

Getty Images "Die Tribute von Panem"-Star Donald Sutherland

Getty Images Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, und Donald Sutherland 2015

