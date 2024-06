Formel 1 bestätigt: Blockbuster mit Brad Pitt erscheint 2025

Nachdem die Netflix-Serie "Drive To Survive" bereits ein voller Erfolg war, können sich Formel-1-Fans nun über einen Film rund um den beliebten Motorsport freuen. Das bisher größte Medienprojekt der Formel 1 hat endlich einen konkreten Starttermin. Wegen des Streiks in Hollywood lagen die Dreharbeiten des Blockbusters, in dem Brad Pitt (60) die Hauptrolle ergattern konnte, erst mal auf Eis. Am 25. Juni 2025 soll der Streifen, dessen Name bisher noch nicht bekannt gegeben wurde, in die Kinos kommen. Das haben die Chefs der Formel 1 jetzt offiziell bestätigt, wie unter anderem The Standard berichtet.

In dem Film, der vom siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton (39) mitproduziert wird, verkörpert Brad den fiktiven Fahrerveteranen Sonny Hayes. Dieser kehrt nach einer längeren Auszeit auf die Rennstrecke zurück und trifft dabei auf seinen ambitionierten Rookie-Teamkollegen, der von Damson Idris (32) gespielt wird. "Wir wollen, dass alle den Film lieben und wirklich das Gefühl haben, dass wir das Wesen dieses Sports auf den Punkt bringen", betonte Lewis bei einer Pressekonferenz im vergangenen Jahr.

Da dürfte es durchaus von Vorteil sein, dass die Dreharbeiten am tatsächlichen Ort des Geschehens stattfinden – und zwar auf der kultigen Rennstrecke in Silverstone. Beim Grand Prix von Großbritannien im Jahr 2023 mischten sich Brad und sein Schauspielkollege Damson unter die 20 echten Rennfahrer, um die Szenen so authentisch wie möglich zu gestalten. Zwischen den Trainingssessions drehten sie einige Runden in einem umgebauten Formel-Zwei-Auto. Im Fahrerlager wurde sogar eine Extra-Garage für ihr fiktives Team namens APXGP errichtet. Es wird davon ausgegangen, dass die Dreharbeiten im Verlauf der aktuellen Rennsaison abgeschlossen werden.

Getty Images Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer

Getty Images Brad Pitt und Damson Idris, Schauspieler

