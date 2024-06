GNTM-Star Marie Nasemann spielt Hauptrolle in ARD-Serie

Vom Laufsteg vor die Kamera – Marie Nasemann (35) möchte als Schauspielerin noch erfolgreicher werden! Vor rund 15 Jahren belegte sie den dritten Platz bei Germany's Next Topmodel und konnte seither auch die eine oder andere Rolle in Filmen, Theaterstücken oder Serien ergattern. Aktuell können Maries Fans die schauspielerischen Fähigkeiten des Models in der Hauptrolle der ARD-Serie "For the Drama" verfolgen. Die Miniserie dreht sich um die Beziehungskrise zweier Ensemblemitglieder der Bayerischen Staatsoper. Marie übernimmt dabei die Rolle der Rosa, die inmitten der Krise auch noch eine Affäre beginnt. "Ich war direkt begeistert von der Idee", schwärmte Marie gegenüber spot on news zu ihrer Hauptrolle.

Die Schauspielerei ist für Marie allerdings schon lange kein Neuland mehr! Bereits als Jugendliche hegte sie ein großes Interesse an Schauspiel und Theater, wie die Agentur "Fitz + Skoglund" auf Instagram berichtet. Sie absolvierte eine dreijährige Schauspielausbildung und schloss 2016 ein Studium mit der Bühnenreife ab. Ein Jahr später spielte sie ihre erste Hauptrolle im Theaterstück "Ich, Uta" am Theater Naumburg. Zudem ist Marie erfolgreiche Podcasterin sowie Influencerin und unterhält täglich ihre rund 240 Tausend Follower auf Social Media. Wie schafft sie es, Karriere und Privatleben unter einen Hut zu bekommen? Immerhin ist die 35-Jährige Mutter von zwei Kindern.

Offenbar mal mehr und mal weniger gut! Anfang des Jahres zeigte sich Marie in ihrer Instagram-Story ziemlich emotional. Grund dafür? Sie hatte starke Sehnsucht nach ihren Kindern. Beruflich musste das Model nach Saarbrücken zum Filmfestival Max Ophüls Preis und dafür ihre kleine Familie für eine gewisse Zeit verlassen. Damals schüttete sie ihren Fans ihr Herz aus: "Wenn ich drehe, ist das für mich nicht schwer, weil ich einfach von morgens bis abends gedanklich tief in der Arbeit bin. Aber hier beim Festival mit Pausen und Leerlauf zwischendurch ist das echt ganz schön hart."

