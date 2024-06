Groß geworden: Gigi Hadid teilt neue Fotos von Tochter Khai!

Gigi Hadid (29) hält ihre Tochter Khai Malik (3) eigentlich so gut es geht aus der Öffentlichkeit raus. Auf Instagram teilt das Model nun ausnahmsweise ein paar süße neue Bilder von seinem Spross. Die Fotos zeigen, wie die beiden die vergangenen Sommertage genossen haben. Unter anderem verbrachte das Mutter-Tochter-Duo einen Tag am Meer. Ein Foto zeigt, wie Khai in einem Badeanzug mit Blumenprint den Strand entlangläuft. Beim Betrachten der Aufnahmen fällt vor allem eins auf: Die Dreijährige ist ganz schön groß geworden!

Wie auch schon in der Vergangenheit achtet Gigi bei ihrem neuesten Netz-Beitrag darauf, dass das Gesicht von Khai nicht zu sehen ist. Die Unternehmerin zeigt ihre Tochter stets nur von hinten oder verdeckt das Gesicht mit einem Emoji. In einem offenen Brief, den sie via X teilte, appellierte Gigi zudem an die Paparazzi, keine Fotos, auf denen Khai unverpixelt zu sehen ist, zu veröffentlichen. "An die Paparazzi, die Presse, liebe Fanseiten: Noch nie haben wir absichtlich das Gesicht unserer Tochter auf Social Media gezeigt", schrieb sie und fügte hinzu: "Wir wünschen uns, dass sie als Volljährige selbst entscheiden kann, was sie von sich mit der Welt teilt, und dass sie bis dahin eine weitestgehend normale Kindheit erleben darf, ohne sich Sorgen um ein öffentliches Image zu machen, das sie so nicht gewählt hat. Wenn wir in Zukunft mit unserer Tochter in New York und in der Welt unterwegs sind, wünschen wir uns nichts mehr, als dass Sie bitte, bitte, bitte ihr Gesicht verpixeln, falls es auf einem Bild zu sehen ist."

Khai stammt aus Gigis Beziehung mit Zayn Malik (31). Die beiden führten von 2015 bis 2021 eine On-off-Beziehung. Seit ihrer finalen Trennung teilt sich das Ex-Paar das Sorgerecht für Khai. Diese Aufgabe scheinen sie mit Bravour zu meistern. "Das funktioniert sehr gut. Sie sind beide wundervolle Menschen und Eltern", schwärmte Zayns Mutter Trisha Malik in einem Interview mit Daily Mail.

Instagram/gigihadid Khai Malik, 2024

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik mit ihrer Tochter Khai

