Hand in Hand unterwegs: Ist Mike Cees etwa wieder vergeben?

Mike Cees verbringt den Sommer wohl mit einer neuen Frau an seiner Seite! Eine aufmerksame Promiflash-Leserin erwischte den diesjährigen Prominent getrennt-Teilnehemer nun in der Münchener Innenstadt zusammen mit einer neuen Lady an seiner Seite. Händchenhaltend schlenderten die beiden durch die Gegend – während ihres Bummels wirkten sie recht entspannt und sehr vertraut. Ob die beiden tatsächlich ein Paar sind, ist nicht klar – Mike bestätigte das bisher nicht.

In den vergangenen Monaten hatte der Reality-TV-Star eher mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. So hatten sich Mike und seine Noch-Ehefrau Michelle Monballijn im Netz ordentlich gefetzt und einander mit Vorwürfen konfrontiert. So zeigte er die zweifache Mutter sogar an. "Und vergiss nicht: Du hast eine Anzeige von mir gekriegt – nicht nur eine!", wetterte er damals auf Instagram.

In der diesjährigen Staffel von "Prominent getrennt" mussten Mike und Michelle allerdings zusammenhalten. Doch es wurde auch ziemlich hitzig zwischen den beiden. Beispielsweise wollten sie in der Zeit zu zweit eigentlich ihre Probleme angehen, stattdessen hagelte es auch hier Anschuldigungen. So gab Mike Michelle beispielsweise die Schuld an seinen Seitensprüngen. "Du warst doch der Auslöser mit deiner Internet-Scheiße", warf er ihr vor.

Promiflash Mike Cees, Realitystar

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn, TV-Persönlichkeiten

