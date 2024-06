Keith Urban dankt Nicole für die Unterstützung während Sucht

Keith Urban (56) lässt durch seine Rede bei der 49. AFI Life Achievement Award Gala kein Auge trocken. In dieser ehrt der Sänger auf emotionale Art und Weise seine Ehefrau Nicole Kidman (57) und thematisiert seine früheren Suchtprobleme. "Nach vier Monaten Ehe bin ich für drei Monate in die Reha. Ich hatte keine Ahnung, was mit uns passieren würde", beginnt der Musiker und fügt hinzu: "Nic hat sich gegen alle negativen Stimmen durchgesetzt [...] und sie hat sich für die Liebe entschieden. Und hier sind wir heute – 18 Jahre später."

Die Worte des Grammy-Gewinners rühren nicht nur das anwesende Publikum, sondern auch seine Ehefrau und zwei Töchter, die in der Menge sitzen. "Das ist das Besondere an Nic: Sie liebt das Leben. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der eine solche Leidenschaft für das Leben hat. Sie weiß auch, wie wichtig es ist, Gefühle auszurücken", schwärmt der 56-Jährige von der Schauspielerin und rundet seine Worte mit einem "Ich liebe dich" ab.

Mit Nicole ist der gebürtige Neuseeländer bereits seit 2006 verheiratet. Aus der Ehe gingen die 15-jährige Sunday Rose und ihre 13-jährige Schwester Faith hervor. Nach fast zwei gemeinsamen Jahrzehnten schweben Keith und seine Liebste offenbar auf Wolke sieben. Das ließ auch Nicole vor wenigen Wochen in einem People-Interview anklingen. "Ich bin so glücklich, dass ich Keith habe. Er ist einfach meine große Liebe!", merkte die Beauty total verliebt an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban, Sänger

Anzeige Anzeige

Nicole Kidman, Keith Urban und ihre Töchter

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Keiths Rede? Total süß! Seine Worte sind wirklich wunderschön. Überraschend! Ich habe nicht damit gerechnet, dass er seine Suchtprobleme anspricht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de