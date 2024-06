Neue Details: James Morrison fand seine Frau (†45) tot auf

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass James Morrisons (39) Frau Gill Catchpole im Alter von nur 45 Jahren verstorben ist. Es hieß, sie sei im Haus ihrer Familie in der britischen Ortschaft Whitminster leblos aufgefunden worden. Nun soll es nähere Details über ihren Tod geben, wie The Sun berichtet. Demnach soll ein besorgter Freund des Paares einen verdächtigen Zettel an der Haustür der Familie vorgefunden haben, woraufhin der Bekannte James anrief, um ihn über den Fund zu informieren. Der Sänger selbst soll daraufhin den leblosen Körper seiner Frau in einem Nebengebäude des Anwesens gefunden haben.

Nähere Untersuchungen zu Gills Lebensumständen sollen außerdem ergeben haben, dass sich das Paar schon etwa ein Jahr vor ihrem Tod getrennt haben soll. Die Mutter zweier Kinder habe wohl bereits in den vergangenen Jahren mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt, heißt es weiter. Die Trennung soll zu einer Verschlechterung ihres Zustands geführt haben. Ihre Nierentransplantation im vergangenen Jahr löste wohl zudem "weitere Ängste und negative Gedanken" aus. Bei der Durchsuchung des Hauses wurden zahlreiche handschriftliche Notizen gefunden, die an ihre Familie gerichtet waren. Zudem habe die Obduktion ihres Leichnams Hinweise auf einen Suizid gegeben.

James und Gill lernten sich im Alter von 17 Jahren kennen. Mit seinem Talent konnte der Sänger seine verstorbene Ex-Frau von sich überzeugen und später gemeinsam mit ihr zwei Kinder auf der Welt begrüßen. Im Podcast "White Wine Question Time" verriet James vor rund drei Jahren, dass Gill die erste Frau an seiner Seite war, die er wirklich liebte: "Wir hatten direkt eine Verbindung, wirklich. Aber ich brauchte etwa zwei Jahre, um herauszufinden, ob das, was ich zu fühlen glaubte, echt war. [...] Ich wusste es nicht, ich hatte mich noch nie zuvor verliebt."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images James Morrison, Sänger

Getty Images James Morrison und seine Frau Gill, 2012



