Prinzessin Kate hat "Sorgen" wegen ihrer Krebsbehandlung

Seit ihrer Krebsdiagnose zog sich Prinzessin Kate (42) aus der Öffentlichkeit zurück. Am vergangenen Samstag war es dann so weit: Die Ehefrau von Prinz William (41) hatte vor wenigen Tagen ihren ersten öffentlichen Auftritt beim Trooping the Colour nach rund sechs Monaten. Ailsa Anderson, die ehemalige Pressesprecherin von Queen Elizabeth, äußert sich gegenüber People: "Sie mag die Prinzessin von Wales sein, aber sie ist immer noch Mutter und Ehefrau und durchlebt die gleichen Emotionen, Sorgen und Ängste wie jeder andere in dieser Situation." Ihre Krebsbehandlung sei "anstrengend und für jeden Menschen anders", erklärt zudem ein Insider dem Magazin.

Die Familie steht rund um die Uhr an der Seite von ihrer Kate. Ihre drei Kinder Prinz George (10), Prinz Louis (6) und Prinzessin Charlotte (9) wissen die Anstrengungen ihrer Mutter offenbar zu schätzen, dass sie ihr Leben so normal wie möglich halten möchte, wie die königliche Historikerin Amanda Foreman offenbart. Weiter erklärt sie: "Die Kinder werden sich nicht daran erinnern, dass Mami ihnen die Hände geschüttelt hat, und es wird ihnen auch egal sein. Aber sie werden sich daran erinnern, wie Mami Kuchen gebacken hat oder wann sie in den örtlichen Laden gegangen ist und etwas gekauft hat oder sie irgendwo hingebracht hat."

In der Zwischenzeit wird sich Kate erholen – demnächst möchte sie, wie eine Quelle People berichtet, auf kleinen Familienveranstaltungen auftreten. In ihrem kürzlich veröffentlichten Statement auf Instagram betonte sie: "Ich mache gute Fortschritte, aber wie jeder, der eine Chemotherapie durchmacht, weiß, gibt es gute und schlechte Tage." Kate wolle jeden Tag so nehmen, wie er kommt und auf ihren Körper und ihre Bedürfnisse eingehen.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2023

