Total schüchtern? So war Hollywoodstar Rebel Wilson als Kind

Schauspielerin Rebel Wilson (44) wird von ihren Fans für ihre witzigen Sprüche und authentischen Charaktere gefeiert. Einem breiten Publikum bekannt wurde sie in der Rolle der toughen Fat Amy in der Pitch Perfect-Trilogie. Doch wie die Schauspielerin nun im Interview mit BBC Sounds & BBC Radio 4 offenbart, war sie nicht immer so selbstbewusst wie heute. Als Kind litt sie laut eigener Aussage unter "extremer Schüchternheit"! Wie schaffte es die Australierin, ihre damalige Angst zu überwinden? "Ich habe mich gezwungen, Dinge zu tun, die mir unangenehm waren, wie Debattieren und öffentliches Reden", so ihre Erklärung.

Dieses Vorgehen war für sie keinesfalls einfach. Sie erinnert sich daran, dass sie in unangenehmen Situationen ganz rot im Gesicht wurde. Allerdings hat sich der Mut gelohnt, denn mit der Zeit wurde sie sehr beliebt. Um Freunde im Internat zu finden, begann die damals 15-Jährige außerdem damit, Selbsthilfebücher zu lesen. Ihre Angst, mit fremden Menschen zu sprechen, legte sie mit einem besonderen Trick ab: Sie eignete sich einen amerikanischen Akzent an! Sie erinnert sich: "Mit einer anderen Stimme zu sprechen, war die einzige Möglichkeit, mit dem Stress fertig zu werden. Wenn man selbstbewusste Figuren spielt, färbt das auf einen ab und man wird selbstbewusst."

Wie selbstbewusst und glücklich sie mittlerweile ist, merkt man ihr bei öffentlichen Auftritten an. So erschien sie vor Kurzem mit ihrer Verlobten Ramona Agruma bei einem Event in Hollywood und strahlte über das ganze Gesicht! Grund zur Freude haben die beiden, denn seit 2022 sind sie dank einer Leihmutter Eltern ihrer kleinen Tochter namens Royce, die das Glück der zwei Verliebten perfekt macht.

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Ramona Agruma und Tochter Royce

Hättet ihr gedacht, dass Rebel früher so schüchtern war? Ja, ich kann es mir schon gut vorstellen. Nein, das hätte ich nie erwartet! Ergebnis anzeigen



