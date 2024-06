Während J.Los Urlaub: Ben Affleck ist mit Sohn unterwegs!

Die Krisengerüchte um Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) reißen einfach nicht ab. Nachdem die Sängerin gerade erst alleine im Urlaub gesichtet wurde, erwischten Paparazzi nun auch den Schauspieler. Auf Fotos, die unter anderem Just Jared vorliegen, ist zu sehen, wie der "Pearl Harbor"-Star Zeit zu zweit mit seinem jüngsten Kind Samuel genießt. Das Vater-Sohn-Gespann macht eine Spritztour auf dem Motorrad. Während die Miene des Leinwandstars von seinem Motorradhelm verdeckt wird, trägt Samuel einen Helm, der sein Gesicht freilässt – und sein breites Lächeln zeigt. Der 12-Jährige scheint den kleinen Ausflug also in vollen Zügen zu genießen. Beide kleiden sich für die Fahrt eher lässig: Ben trägt ein marineblaues Shirt, eine Jeans und Turnschuhe. Sein Sohn entscheidet sich für ein graues T-Shirt und eine blau-gelbe Sporthose.

Während Ben und Samuel ihre gemeinsame Zeit in Los Angeles genießen, ist Jennifer mit einigen Freunden in Italien unterwegs. Ein Video aus ihrem Urlaub, das TMZ vorliegt, zeigt, wie die "On The Floor"-Interpretin eine Treppe hinunter und in ein Boot steigt. Dabei macht sie einen sorglosen und glücklichen Eindruck – von Liebeskummer fehlt auf der Aufnahme jede Spur. Doch nicht nur Ben ist nicht mit von der Partie – auch ihre restliche Familie scheint nicht anwesend zu sein.

Während sich sowohl Ben als auch Jennifer also wenig betrübt in der Öffentlichkeit zeigen, soll es hinter verschlossenen Türen aber ganz schön brodeln. Wie ein Insider kürzlich gegenüber Us Weekly berichtete, sollen sich die Uneinigkeiten des Ehepaares so sehr hochgeschaukelt haben, dass sie mittlerweile über einen drastischen Schritt nachdenken. "Sie können sich nicht einigen [und] haben die Scheidung als eine Option in Betracht gezogen", meinte die Quelle zu wissen.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

