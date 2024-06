"Dada"? Robert De Niros Tochter Gia (1) sagt ihr erstes Wort

Im April vergangenen Jahres begrüßten Robert De Niro (80) und seine Freundin Tiffany Chen ihr gemeinsames Töchterchen Gia auf der Welt. Gerade erst feierte die kleine Familie Gias ersten Geburtstag. Nun soll die Kleine schon ihre ersten Sprechversuche wagen, wie Robert im Interview mit Haute Living verrät. "Meine Freundin hat mir erzählt, dass sie gestern ein Wort gesagt hat, das so ähnlich wie 'Dada' klingt", plaudert der "Taxi Driver"-Star aus und fügt hinzu: "Ich war nicht dabei, aber sie hat gestern nach etwas gesucht und das Wort gesagt."

Der stolze Papa kommt aus dem Schwärmen über seinen Nachwuchs gar nicht mehr heraus: "Jedes kleine Wort, das sie sagt, oder jeder kleine Anfang eines Wortes, das sie jetzt zu sagen beginnt, ist sehr süß und liebenswert. So einfach ist das." Auch sonst ist der siebenfache Vater verzaubert von seinem "kleinen Püppchen". Gia sei "so süß und so unschuldig und so liebenswert", wie Robert im Interview verrät. Trotz seines fortgeschrittenen Alters genieße es der Joker-Darsteller, ein weiteres Mal Vater geworden zu sein: "Ich habe Glück. Ich hatte Hilfe mit den Kindern, mit den Babys, das macht es einfacher, überschaubarer."

Dass sein Alter die Rolle als Papa nicht gerade vereinfacht, machte der 80-Jährige vergangenes Jahr in einem Interview mit The Guardian deutlich: "Es wird nicht einfacher. Es ist in Ordnung. Ich meine, ich übernehme nicht die schwere Arbeit." Nichtsdestotrotz gebe Robert alles, um für Tiffany da zu sein und sie bei der Erziehung zu unterstützen.

ActionPress Robert De Niro und Tiffany Chen, 2024

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

