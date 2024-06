Das sagen die Fans zu Can und Walentina Doroninas Trennung

Walentina Doronina (24) und Can Kaplan sorgen seit einiger Zeit immer wieder für Schlagzeilen. Der Grund: Zwischen den einstigen Sommerhaus der Stars-Teilnehmern soll es kriseln. Nun scheint die Influencerin selbst einen endgültigen Schlussstrich gezogen zu haben und verkündet im Netz die Trennung von dem Unternehmer. Die Fans der beiden sind wenig überrascht, wie unter einem Promiflash-Beitrag deutlich wird. "Die beiden sind öfters getrennt, als ich jemals in einer Beziehung war", meint ein User. Und auch die Promis finden das Liebes-Aus eher amüsant. Während Julian Stoeckel (37) nur "Hat er ein Glück" kommentiert, fragt sich Melody Haase (30): "Darf er mich jetzt wieder entblocken?"

Dass die beiden nun wieder getrennte Wege gehen sollen – und das ein für alle Mal – passiert tatsächlich nicht zum ersten Mal. Erst im vergangenen April legten sie eine Beziehungspause ein, wie sie selbst es damals nannten. "Can und ich haben aktuell eine Beziehungspause, Krise oder wie man sowas nennt. Genau definieren kann ich das Ganze nicht", erklärte Walentina im Gespräch mit RTL und verriet dabei auch den Grund des Schritts: "Es gab in den letzten Monaten kein Uns mehr, sondern nur Can und seine Arbeit. Zeit zu zweit gab es kaum. Vertrauensmissbräuche kommen auch noch hinzu."

Obwohl Walentina und Can ihrer Beziehung nach einer kurzzeitigen Pause eine weitere Chance gaben und sich anschließend wieder ganz verliebt im Urlaub gezeigt hatten, schien das Glück der beiden seither getrübt gewesen zu sein. In einem damaligen Interview mit Promiflash im Rahmen des Bild Renntags sprach das Paar, das bereits seit Ende 2022 verlobt ist, über seine Hochzeitspläne. Dabei schienen diese seit ihrer Beziehungsprobleme erst mal auf Eis gelegt zu sein. "Also, ich glaube, das wird erst mal pausiert, aber auch von meiner Seite aus", betonte die Germany Shore-Kandidatin daraufhin.

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und ihr Freund Can Kaplan

Anzeige Anzeige

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass nun ein für alle Mal Schluss zwischen Walentina und Can ist? Nee, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ja, das sieht mir ganz danach aus. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de