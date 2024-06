"Erstes Mal Liebe": Meint Sabrina Carpenter hier etwa Barry?

Sabrina Carpenter (25) und Barry Keoghan (31) schweben offenbar seit Ende vergangenen Jahres auf Wolke sieben. Viele Worte über den jeweils anderen verlieren die beiden bislang aber noch nicht. In einem Interview mit Vanity Fair macht die Sängerin nun jedoch gewisse Andeutungen. "Ich versuche, den Leuten nicht zu verraten, worum es in meinen Songs explizit geht", verrät die Musikerin und erklärt dann: "Die Menschen wissen nicht immer, was in den Köpfen der anderen vor sich geht – ganz zu schweigen von dem eines jungen Mädchens, das sich zum ersten Mal mit der Liebe und vielen anderen Dingen auseinandersetzt."

Meint die Sängerin mit diesen Worten etwa ihre Liebe zu Barry? Bislang hielt sich die Beauty noch bedeckt, was den Beau betrifft, und bestätigte nicht offiziell, ob er ihr Partner sei. Sie gehe der Frage nach ihrem Beziehungsstatus lieber aus dem Weg. Das verdeutlichte Sabrina unter anderem in einem Rolling Stone-Interview. "Wie gehe ich dieser Frage aus dem Weg?", wich die 25-Jährige aus.

Auch wenn sich die zwei öffentlich keine verbalen Liebesbekundungen machen, sprechen einige ihrer Aktionen für sich: Barry spielte zuletzt in Sabrinas YouTube-Musikvideo zu "Please Please Please" mit. In den Lyrics teaste sie mit den Worten: "Ich habe gehört, dass du ein Schauspieler bist, also spiel mal einen aufrichtigen Kerl." Zwar drückte die Blondine ihrem vermeintlichen Partner vorher Panzertape auf die Lippen, trotzdem kommt der Kuss der beiden super bei den Fans an. Zumindest diese sind sich einig: "Die Tatsache, dass Sabrina ihren echten Freund als Hauptdarsteller in ihrem Musikvideo hat, ist einfach so romantisch!"

