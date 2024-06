Ex wurde verhaftet: Macht Kylie Jenner hier auf heile Welt?

Erst gestern wurde Travis Scott (33) wegen Trunkenheit und Hausfriedensbruch verhaftet. Seine Ex-Freundin und Mutter seiner zwei Kinder, Kylie Jenner (26), lässt sich davon jedoch nicht die Laune verderben. Auf Instagram postet die Unternehmerin stattdessen ein Video, in dem sie für ihre eigene Modemarke wirbt – den Clip teilte sie nur wenige Stunden, nachdem bei ihrem Ex die Handschellen geklickt hatten. Wie genau die The Kardashians-Bekanntheit zu dem Vorfall steht, ist aktuell nicht bekannt. Erfreut dürfte die Mama von Stormi (6) und Aire (2) sicher nicht sein – doch für sie geht das Leben offenbar einfach weiter.

Doch warum wurde Travis eigentlich verhaftet? Der 33-Jährige soll auf einem Charterboot im Jachthafen in Miami eine Störung verursacht haben, wie The U.S Sun berichtete. Aus offiziellen Berichten ging hervor, dass er ziemlich betrunken gewesen sein soll. Ein Mugshot des zuständigen Polizeireviers, der nur wenig später veröffentlicht wurde, zeigt ihn mit ziemlich glasigen Augen. Ob Travis nun Konsequenzen drohen, wurde bisher noch nicht deutlich.

Travis ist eigentlich eher für seine Musik und nicht seine Negativ-Schlagzeilen bekannt. Mit Hits wie "SICKO MODE" oder "Goosebumps" wurde Jacques Bermon Webster II, wie er bürgerlich heißt, berühmt. Zudem erregte er mit seiner Beziehung zu Kylie große Aufmerksamkeit. Von 2017 bis 2022 führten sie eine On-off-Beziehung, aus der ihre beiden Kinder Stormi und Aire hervorgingen. Ihr Co-Parenting soll ganz gut klappen. "Ich denke, wir machen den besten Job, den wir machen können", erklärte Kylie im vergangenen Jahr gegenüber WSJ.

MDCR / MEGA Travis Scott, Mugshot

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner mit ihren Kindern an Halloween

