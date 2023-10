So läuft das Co-Parenting von Kylie Jenner und Ex Travis

Kylie Jenner (26) gibt seltene Einblicke in ihr Privatleben! Die The Kardashians-Bekanntheit hat mit ihrem Ex Travis Scott (32) zwei Kinder: Die kleine Stormi (5) und Sohnemann Aire (1). Anfang des Jahres wurde allerdings bekannt, dass sich die beiden nach einer jahrelangen On-off-Beziehung endgültig getrennt haben. Böses Blut scheint zwischen ihnen nicht zu fließen – denn für ihre Kinder ziehen Kylie und Travis weiterhin an einem Strang!

In einem Interview mit WSJ wird die 25-Jährige gefragt, wie das Co-Parenting mit ihrem Ex läuft. "Es läuft... Ich denke, wir machen den besten Job, den wir machen können", schwärmt Kylie daraufhin. So besuchten die beiden in den vergangenen Monaten unter anderem gemeinsam Stormis Vorschulabschluss. Und obwohl Stormi und Aire bei Kylie leben, könne der 32-Jährige jederzeit vorbeikommen und seine Kids sehen.

Denn auch unabhängig von ihren zwei gemeinsamen Kindern sollen Kylie und Travis eine harmonische Beziehung miteinander führen. "Auch wenn sie nicht mehr zusammen sind, haben sie eine tolle Bindung und sind immer noch beste Freunde. Sie haben eine offene Kommunikation und eine bemerkenswerte Beziehung zur gemeinsamen Erziehung", verriet ein Insider gegenüber US Weekly und fügte dem hinzu: "Sie haben immer dafür gesorgt, dass ihre Kinder wissen, dass sie beide immer für sie da sind und das wird sich nie ändern."

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner, 2019

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner mit ihren Kindern an Halloween

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott, Mai 2022

