J.Lo trotzt den Trennungsgerüchten mit heißen Po-Fotos!

Die Schlagzeilen um die bröckelnde Ehe von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) lassen nicht nach. Ganz im Gegenteil sogar: Mehrere US-Medien berichteten bereits, die beiden würden inzwischen kurz vor dem Ehe-Aus stehen. Dass sie aktuell in aller Munde ist, scheint die Sängerin jedoch wenig zu stören. Stattdessen zeigt sie sich weiterhin gut gelaunt im Urlaub. Mehrere Aufnahmen, die Page Six vorliegen, zeigen sie während eines Bootsausflugs unter der italienischen Sonne. Auf den Schnappschüssen grinst J.Lo die aktuellen News einfach weg und posiert für einige Fotos, in denen vor allem einer im Rampenlicht zu stehen scheint – ihr Hintern.

Auf den Paparazzibildern stellt die 54-Jährige mal wieder unter Beweis, wie gut in Form sie ist. Ihr weißer, tief ausgeschnittener Badeanzug setzt die Kurven der "On the Floor"-Interpretin perfekt in Szene. Ihren sommerlichen Look rundet Jennifer dann auch noch mit den perfekten Accessoires ab. Sie kombiniert den Einteiler unter anderem mit einer stylishen Sonnenbrille, großen, goldenen Creolen und dazu passenden Goldarmbändern, während sie ihre braune Wallemähne zu einem Zopf trägt. Doch ist das nicht das einzige, was den Fans der Sängerin wohl besonders ins Auge gesprungen sein wird: Inmitten des ganzen Dramas um ihre Ehe mit Ben ziert ihre Hand sowohl ihr Verlobungs- als auch ihr Ehering.

Dass nun mal wieder jede Menge Fotos der gebürtigen New Yorkerin um die Welt gehen, wird vor allem ihrem Liebsten nicht allzu sehr gefallen. In einem Interview mit Kevin Hart sprach der Batman-Star in der Show "Hart to Heart" über ein früheres Ereignis, an welches er sich bis heute nur zu gut erinnern könne. "Wir stiegen aus dem Auto aus und wollten zu einem Theaterstück", begann der Schauspieler zu erzählen und fügte hinzu: "Wir sind mit ihr und den Kindern über den Times Square gegangen und die Stimmung war einfach total verrückt!" Besonders, dass J.Lo allein mit ihrer Anwesenheit eine Masseneuphorie ausgelöst hatte, schien Ben damals regelrecht überfordert zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass J.Los Lächeln nur Fassade ist? Nee, das denke ich nicht. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, das sieht mir ganz danach aus! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de