Natürlich schön: Serena Williams ist kaum wiederzuerkennen

Serena Williams (42) konnte in ihrer Karriere als Profi-Tennisspielerin so einige Erfolge verbuchen. Ganz oben angekommen, beendete sie ihre Sportlaufbahn jedoch überraschend im September 2022. Seither scheint sich die Sportlerin immer mehr aus dem Rampenlicht zurückzuziehen und stattdessen auf ihr Privatleben zu konzentrieren. Abseits des Scheinwerferlichts präsentiert sie sich deshalb nun mal wieder ganz natürlich. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen Serena bei einem Spaziergang durch die Straßen von Paris. Beinahe komplett ungeschminkt und ausgestattet mit einer untypischen Brille ist Serena beinahe kaum wiederzuerkennen.

Bei ihrem kleinen Ausflug durch die französische Metropole setzt die 42-Jährige nicht nur auf ein natürliches Make-up, sondern auch auf einen ähnlich entspannten Look. Ihre schwarze Jogginghose kombiniert sie mit einem passenden Kapuzenpulli, während sie ihr langes, blondes Haar zu einem lässigen Pferdeschwanz über ihre Schulter fallen lässt. Doch habe die zweifache Mutter bei ihrer Outfitwahl wohl nicht gänzlich auf den nötigen Farbklecks verzichten wollen. Eine knallpinke Cappi und lilafarbene Sneakers runden ihr locker-lässiges Jogger-Set perfekt ab. Es scheint, als verzichtet Serena bei ihrem Besuch in Paris auf Haute Couture bei einer der aktuellen Fashionshows der Stadt, um stattdessen etwas Zeit abseits des Blitzlichtgewitters zu verbringen.

Erst vor wenigen Montane sprach Serena im Interview mit Byrdie über die Entscheidung, den Tennisplatz für immer hinter sich zu lassen. Dabei verriet sie auch die Gründe dieses bedeutenden Schrittes. "Etwas hinter mir zu lassen, in dem ich immer noch so gut war, war eine unglaublich schwierige Entscheidung", erklärte der Sportstar zunächst und fügte weiter hinzu: "Aber ich wollte gerne noch ein weiteres Kind haben, also musste ich es durchziehen. Jetzt geht es in meinem Leben um Balance und darum, andere Dinge zu tun, die ich immer geliebt habe." Inzwischen ist sie Mutter von zwei Töchtern: Nach der Geburt von Alexis Olympia Ohanian Jr. (6) im Jahr 2017, machte Nesthäkchen Adira River Ohanian das Familienglück im Sommer letzten Jahres perfekt.

Getty Images Serena Williams auf der Met Gala 2024

Instagram / serenawilliams Serena Williams und Alexis Ohanian mit ihren Töchtern Adira und Olympia

