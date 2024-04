Warum hörte Serena Williams wirklich mit dem Tennis auf?

Vor fast zwei Jahren musste sich die Tenniswelt sich von einer ihrer größten Spielerinnen verabschieden. Im September 2022 spielte Serena Williams (42) ihr letztes Match und verabschiedete sich damit von dem Sport, dem sie ihre enormen Erfolge zu verdanken hat. Diese große Veränderung ist sie natürlich nicht grundlos eingegangen: In einem Interview mit BYRDIE erzählt die Sportlerin jetzt, wie es ihr mit dem Umschwung geht. "Es ist echt nicht einfach", verrät sie und fügt hinzu: "Etwas hinter mir zu lassen, in dem ich immer noch so gut war, war eine unglaublich schwierige Entscheidung. Aber ich wollte gerne noch ein weiteres Kind haben, also musste ich es durchziehen. Jetzt geht es in meinem Leben um Balance und darum, andere Dinge zu tun, die ich immer geliebt habe."

Ihre Familie zu vergrößern, war der treibende Grund für ihre Entscheidung. Aber die Grand-Slam-Gewinnerin hatte noch mehr im Sinn als nur den Familienzuwachs. In einem Artikel, den Serena im Jahr 2022 selbst für Vogue geschrieben hatte, nannte sie ihr Vorhaben eine "Evolution" – also eine Veränderung anstelle eines Ruhestands. Denn obwohl Serena ihr täglich Brot als Profisportlerin verdient hat, ist sie nebenbei seit einigen Jahren eine erfolgreiche Businessfrau. Im Interview erklärt sie, wieso ihre Kosmetikmarke WYN Beauty für sie so wichtig ist: "Die Grundbasis der Marke sind meine ganz persönlichen Erfahrungen als Sportlerin. Man spielt vor Tausenden von Menschen, muss gleich nach einem Match mit der Presse sprechen. Ich hatte immer nur ein paar Minuten, mein Make-up zu richten." Aus diesem Grund habe sie immer Produkte herstellen wollen, die für Menschen in ihrer Situation gemacht sind. Nun nutze sie die Zeit, um dieses Projekt zu vertiefen.

Als Serena sich dazu entschied, ihre Tenniskarriere hinter sich zu lassen, war sie bereits Mutter der kleinen Olympia, die 2017 geboren wurde. Der Wunsch, ihre Tochter zu einer großen Schwester zu machen, ging im August des vergangenen Jahres in Erfüllung. Da kam nämlich ihre zweite Tochter Adira zur Welt. Ihren Ausstieg aus dem Sport scheint die Ikone nicht zu bereuen. Auf die Frage, was ihr am meisten Freude im Leben bereitet, hat Serena natürlich nur eine Antwort: "Meine Töchter. Nicht mal Wimbledon kann mit den beiden mithalten."

Anzeige Anzeige

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihren Töchtern Olympia und Adira

Anzeige Anzeige

Getty Images Serena Williams im Januar 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Serena ihre Karriere aufgegeben hat? Macht schon Sinn. Alles verändert sich irgendwann. Nicht cool. Wer weiß, was sie noch alles erreicht hätte... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de