Polizei verweigert die Freigabe von Justins Festnahmevideo!

Die Schlagzeile, dass Justin Timberlake (43) kürzlich wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet wurde, ging um die ganze Welt. Für alle, die die Hoffnung hatten, das Body-Cam-Video des Beamten zu sehen, der den Sänger in Gewahrsam genommen hatte, gibt es jetzt aber enttäuschende Nachrichten. Laut TMZ verweigert die Polizei die Anfrage nach einer Kopie des Filmmaterials – jedenfalls vorerst. Grund dafür ist ein spezielles New Yorker Gesetz, das die Freigabe bestimmter Aufzeichnungen untersagt, wenn es eine laufende Untersuchung stört. Ob die Aufnahme veröffentlicht wird, wenn diese abgeschlossen ist, bleibt also abzuwarten.

Einen kleinen Einblick, was in der Nacht zu Dienstag passiert war, gab es jedoch trotzdem schon. Wie ein Insider gegenüber New York Post verriet, habe Justin versucht, den zuständigen Polizisten davon zu überzeugen, ihn gehen zu lassen. "Das wird die Tournee ruinieren!", soll er währenddessen gesagt haben. Geholfen hat es ihm aber nicht – der Beamte habe den "SexyBack"-Interpreten nämlich nicht erkannt und nur gefragt, um welche Tour es sich handle. Ansonsten soll Justin aber "ein Gentleman" gewesen sein. "Er hat überhaupt keine Ansprüche gestellt. Er hat zwar den Alkoholtest verweigert, aber das steht ihm rechtlich zu", führte die Quelle weiter aus.

Doch auch wenn die Polizei das Video des 43-Jährigen vorerst unter Verschluss hält, schien sie keine Einwände gegen die Veröffentlichung von etwas anderem zu haben: Nur einen Tag nach Justins Verhaftung bekamen Fans seinen Mugshot zu Gesicht. Auf dem Foto sieht der Ehemann von Jessica Biel (42) müde aus, während er mit starrem Blick und ausdrucksloser Miene in die Kamera schaut. Eine Sache ist jedoch auffällig: Seine Augen wirken glasig.

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Getty Images Polizeifoto von Justin Timberlake, 2024

