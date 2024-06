"Decke gefilmt": Rihanna wird wegen Handy-Fail zum Brüller!

Was macht Rihanna (36) bloß mit ihrem Handy? Diese Frage stellen sich aktuell zahlreiche Fans der Sängerin. Grund für die Verwirrung ist ein Video, in dem die Sängerin versucht, eine Show der Paris Fashion Week zu filmen. Währenddessen schwingt sie ihr Mobiltelefon hin und her und dreht es in verschiedene Richtungen. "Was versucht sie da eigentlich aufzunehmen? Den hinteren oder vorderen Teil?", lacht ein User auf X und ein weiterer stimmt mit ein: "Sie hat buchstäblich die Decke gefilmt!" Außerdem kommentiert ein dritter Nutzer: "Sie ist in ihrer Mami-Ära! Das heißt, sie weiß nicht, wie man elektronische Geräte richtig bedient!"

Bislang lässt Rihanna das Ganze noch unkommentiert. Fakt ist aber, dass sie die Show wohl ziemlich genoss. Auch ihr Partner A$AP Rocky (35) reiste mit seiner Liebsten in die französische Metropole. Ob ihre zwei Söhne ebenfalls mit von der Partie sind? Zumindest ein Insider deutete zuletzt gegenüber People an: "Rihanna nimmt die Kinder auf jede Reise mit, auch auf Dienstreisen. Die Kinder kommen überall mit ihr hin. Sie beschwert sich nie, dass sie müde ist!"

Mit der Kinderplanung hat das Paar offenbar noch nicht abgeschlossen. Das plauderte die Beauty vor wenigen Tagen in einem Interview mit Extra aus. "Ein freches kleines Mädchen wäre so toll!", schwärmte Rihanna und lachte: "Jeder fragt danach. Wenn ich jemals eine Tochter bekomme, werde ich ihr so viel Filmmaterial zeigen – es wurde schon so oft über sie gesprochen!"

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna, Paris Fashion Week im Juni 2024

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

