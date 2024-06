Nur noch 15 Euro? Justin Timberlakes Tourtickets reduziert!

Justin Timberlakes (43) Tickets für seine anstehende "The Forget Tomorrow World Tour" erreichen neue, drastische Preise, nachdem er wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet wurde, aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist. Wie The Sun berichtet, kosten zum Beispiel Sitzplätze in Pennsylvania für Anfang Juli nur noch umgerechnet 15 Euro. Der "Cry Me A River"-Sänger geht das erste Mal nach fünf Jahren wieder auf große Welttournee – während in Europa die Tickets schnell verkauft waren, werden in Amerika die Preise gesenkt, um überhaupt die großen Arenen füllen zu können.

Trotz der günstigen Preise versuchen viele Fans, ihre Tickets loszuwerden. "Kann ich eine Rückerstattung für meine vier Justin-Timberlake-Tickets für die Show am Freitag in Chicago bekommen? Niemand will einen betrunkenen Fahrer unterstützen, der unschuldige Menschen hätte töten können", schimpfte beispielsweise ein Fan auf Social Media, wie The Sun berichtete. Viele Fans machen ihrem Ärger Luft und schreiben wütend auf X: "Ich war ein großer Fan, aber du hättest jemanden überfahren können. Ich bin kein Fan mehr", "Ich bin enttäuscht von dir" und "Wie ist es im Gefängnis?"

Der Musiker wurde am vergangenen Montagabend von der Polizei aufgrund mehrerer Verkehrsverstöße angehalten und festgenommen. Schon bei der Verhaftung war dem Sänger das Ausmaß anscheinend bekannt, denn er ärgerte sich bei einem Polizisten, wie ein Insider gegenüber New York Post verriet: "Das wird die Tournee ruinieren!" Am 26. Juli muss Justin zu seinem Gerichtstermin erscheinen. Doch der Termin fällt genau in seine Europatour, an dem Tag hätte er eigentlich einen Auftritt in Polen. Wie der 43-Jährige das regelt, ist bis heute unklar. Allerdings könne er vielleicht per Videoschalte an der Verhandlung teilnehmen, wie ABC News bereits berichtete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Polizeitfoto von Justin Timberlake, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr trotzdem auf ein Konzert von Justin Timberlake gehen? Ja, auf jeden Fall! Hat doch nichts mit der Musik zutun. Nee, das werde ich nicht unterstützen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de