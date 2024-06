Heißes Sixpack: David Beckham trainiert seine Bauchmuskeln!

David Beckham (49) stählt seine Muskeln! Obwohl der einstige Fußballstar nicht mehr auf dem Bolzplatz steht, hält sich der Ehemann von Victoria Beckham (50) trotzdem fit. Auf welche Weise er das macht, teilt der einstige Kicker in seiner Instagram-Story. In einem Clip ist der Sportler zu sehen, der einige Crunches an einer Stange macht. Währenddessen kommen seine Bauchmuskeln besonders zur Geltung. "Samstagmorgen. Sixpack. Danke, Bob!", kommentiert der Hottie den Beitrag und verlinkt seinen Fitnesscoach Bobby Rich.

Dass Fans heiße Pics des 49-Jährigen auf dem Onlineportal zu Gesicht bekommen, passiert in regelmäßigen Abständen. Mitunter liebt es seine Ehefrau, Updates ihres Schatzes auf Social Media zu posten und seinen Followern damit eine Freude zu bereiten. Workout am Samstagmorgen mit diesem fitten Kerl! Gern geschehen!", kommentierte Victoria beispielsweise ein Foto von David, auf dem er seine Bauchmuskeln präsentierte und nur eine kurze Sporthose trug.

In einem weiteren Post fotografierte die Beauty ihren Mann bei Handwerksarbeiten – erneut ohne Shirt! Der Familienvater stand währenddessen auf einer Leiter und grinste in die Kamera. "Der Elektriker ist zurück! Gern geschehen!", schrieb die Beauty. Bei den Fans kommen diese oberkörperfreien Fotos des gebürtigen Briten übrigens ziemlich gut an. "Die Art und Weise, wie Victoria ihren Mann zur Schau stellt und gleichzeitig sein Selbstwertgefühl stärkt, ist ein Beweis dafür, wie selbstbewusst diese starke Frau ist. Ich bin besessen von euch beiden!", schwärmte beispielsweise ein Bewunderer.

