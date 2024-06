Ist sie eine schlechte Mutter? Adele plagen Selbstzweifel

Die 16-fache Grammy-Gewinnerin Adele Adkins (36) überraschte kürzlich ihr Publikum in Las Vegas mit nachdenklichen Worten über ihre Qualitäten als Mutter. Wie Mirror berichtet, erinnerte sie sich bei ihrem Konzert an ihren jüngsten Besuch bei einem beliebten Gaming-Event. Ihr Sohn Angelo ist ein leidenschaftlicher Gamer und begleitete sie dorthin, um unter anderem sein Idol Spoonkid zu treffen. Im Gespräch mit den Gaming-Profis legte ihr Spross offen dar, wie viele Stunden er zu Hause mit Gaming verbringt. Der Musikerin zufolge kommentierten die beeindruckten Zuhörer seine Offenlegung nur mit einem "Wow". Diese unerwartete Reaktion verunsicherte Adele sehr, und sie fragte sich: "Bin ich eine schlechte Mutter?"

Um sich und ihrem Angelo Zugang zu dieser besonderen Veranstaltung mit den zahlreichen Webstars in Las Vegas zu verschaffen, nutzte sie ihre "Adele-Power", wie sie selbst angeblich ihren Promistatus nennt. Darüber war sie sichtlich glücklich: "Ich habe mich sehr, sehr cool gefühlt". Weiterhin erzählte die begeisterte "Hello"-Interpretin ihren Fans, wie sich ihr Kind gegenüber den 20-jährigen Gamern absolut behaupten konnte. "Sie waren eindeutig sehr beeindruckt von ihm", so die Britin. Angelo habe laut ihr sehr kluge Unterhaltungen mit den anwesenden Gamern geführt, sogar Strategiegespräche. Die Sängerin ergänzte, dass sie sich darüber freut, wenn Angelo durch das Gaming neue Freunde findet. Es mache sie sehr stolz, ihren Sohn bei seinem Hobby zu sehen.

Mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki (50) bekam sie ihren Sohn Angelo, der 2012 geboren wurde. Heute ist sie mit dem Sportagenten Rich Paul (42) glücklich liiert und schmiedet fleißig Zukunftspläne. Ihr Sohn soll nämlich kein Einzelkind bleiben! Die Sängerin wünscht sich verzweifelt ein zweites Kind. Wenn es nach ihr ginge, würde sie am liebsten direkt im Anschluss an ihre Las-Vegas-Shows mit einem Baby nachlegen, wie The Sun berichtete. Das Wunschgeschlecht für ihren weiteren Nachwuchs enthüllte die Songwriterin auch schon: Sie hätte am liebsten eine Tochter!

Adele Adkins bei den Brit Awards 2022

Adele Adkins und Rich Paul

