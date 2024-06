Löscht P. Diddy all seine Social-Media-Posts wegen Cassie?

Seit Donnerstag gibt es keinen einzigen Beitrag mehr auf P. Diddys (54) Instagram-Profil. Eine Erklärung dazu gab der Musiker nicht ab, aber wie TMZ berichtet, soll es in keinem Zusammenhang mit Cassie (37) stehen. Das Löschen der Posts – einschließlich des Videos, in dem er den brutalen Clip ansprach, in dem er seine damalige Freundin schlägt – hatte nämlich für Spekulationen gesorgt, dass er damit gegen die Sängerin ausholen möchte. Doch laut Insidern handle es sich dabei um keine unterschwellige Botschaft, Diddy habe einfach nur spontan die Reset-Taste drücken wollen.

Dies werde dadurch bestätigt, dass der 54-Jährige alles aus seinem Account entfernte und nicht nur den einzelnen Beitrag. Er habe so etwas schon öfter gemacht, jedoch bekomme es diesmal so viel Aufmerksamkeit, da Diddy sowieso in den Schlagzeilen steht. Zudem sei seine Entschuldigung um die ganze Welt gegangen und existiere daher für die Ewigkeit. Ganz im Gegenteil zu den Spekulationen soll der Rapper jedes Wort in dem Clip so gemeint haben – und dies sei auch immer noch so.

Das Prügelvideo tauchte auf, nachdem Diddy in den vergangenen Monaten für Negativschlagzeilen gesorgt hatte: Ihm wurde unter anderem sexueller Missbrauch und Menschenhandel vorgeworfen. Seitdem muss der "I'll Be Missing You"-Interpret mit einigen Konsequenzen rechnen. Erst kürzlich wurde ihm beispielsweise sein Ehrendoktor von der Howard Universität entzogen, wie Page Six berichtete. "Das Kuratorium der Howard Universität hat heute einstimmig beschlossen, die Rückgabe der ihm 2014 verliehenen Ehrendoktorwürde durch Sean Combs zu akzeptieren", erklärte eine Sprecherin und fügte hinzu: "Diese Annahme widerruft alle mit dem Grad verbundenen Ehren und Privilegien."

Anzeige Anzeige

Instagram / diddy P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Howard Universität 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass P. Diddy seine Beiträge gelöscht hat? Ich denke, dass es das Richtige ist. Für mich ergibt das keinen Sinn. Seine Taten wird trotzdem niemand vergessen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de