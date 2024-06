Martin Scholz erinnert an Beziehung mit Sarah Connor zurück

1997 kam der Sänger Martin Scholz (49) mit Sarah Connor (44) zusammen. Im Interview mit t-online lässt der Moderator seine zweijährige Beziehung mit der Musikerin Revue passieren – und verrät, warum die beiden keine gemeinsame Zukunft hatten. "Ach, ich denke, dass wir damals noch nicht reif genug für eine richtig lange Beziehung waren", gesteht Martin und gibt außerdem zu: "Wir hatten eine schöne Zeit mit Höhen und Tiefen."

Über 20 Jahre nach ihrem Liebes-Aus haben Sarah und Martin heute keinen Kontakt mehr – für den 49-Jährigen sei das aber kein Problem. "Das hat sich seit damals eigentlich komplett verlaufen – was aber auch völlig in Ordnung ist. [...] Jetzt lebt sie ja zusammen mit Florian (49) in Berlin. Und das ist auch alles gut so, wie es ist", betont Martin außerdem im Interview mit dem Medium.

In den Neunzigern war der gebürtige Bremer mit seiner Boygroup Touché megaerfolgreich gewesen. Heute steht er ab und zu noch unter dem Namen Touché – Feel The Legends auf der Bühne. "Die damalige Zeit hat mich natürlich sehr geprägt. Heute ist es so, dass ich mit Touché – Feel The Legends noch einmal in die Vergangenheit eintauche. [...] Ich stehe jetzt gemeinsam mit meiner Lebenspartnerin Lena auf der Bühne und performe verschiedene Medleys aus bekannten Popsongs der letzten 30 Jahre", verrät Martin ebenfalls im Gespräch mit t-online. Neben der Musik kommt Martin heute auch seiner zweiten beruflichen Leidenschaft nach: seinem Job als Friseur.

Getty Images Florian Fischer und Sarah Connor bei der Bambi-Verleihung 2019 in Baden-Baden

United Archives GmbH / ActionPress Martin Scholz mit seiner Band Touché

