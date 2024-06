Post Malone ist total beeindruckt von seiner Wachsfigur!

Für einen Promi gibt es kaum eine größere Ehre, als eine Wachsfigur im Museum von Madame Tussauds gewidmet zu bekommen. Für Post Malone (28) geht dieser Traum nun in Erfüllung. Beim Governors Ball in New York darf der Rapper die lebensgroße Skulptur zum ersten Mal betrachten. In einem Video auf TikTok sieht man die Reaktion des Sängers auf sein Ebenbild. "Ich dachte, das wäre ein echter Mensch!", schildert er begeistert. Während er die Frisur der Figur genauer inspiziert, scherzt er auch noch: "Sind das meine Haare? Wart ihr in meiner Dusche?"

Die Figur ist dem Musiker exakt nachempfunden und ist sogar mit den Gesichtstätowierungen des "Congratulations"-Interpreten ausgestattet. Kleine Unterschiede zum echten Star sind allerdings schon erkennbar. Die Wachsversion trägt einen Buzzcut und einen ziemlich kurzen Bart, während der echte Posty momentan einen Vollbart und mittellange Locken zum Besten gibt. Außerdem ist das Gesicht des wahren Musikers etwas schmaler als das der Kopie, da er in letzter Zeit an Gewicht verloren hat.

Auch musikalisch macht Post Malone, der mit echtem Namen Austin Richard Post heißt, momentan eine Veränderung durch. Gemeinsam mit Morgan Wallen brachte er kürzlich den Countrysong "I Had Some Help" heraus, der wenig Ähnlichkeiten mit der Hip-Hop-Musik hat, für die der 28-Jährige bisher bekannt war. Seine Fans freuten sich über den frischen Wind und waren begeistert von der Single. "Das könnte der Sommerhit des Jahres werden", kommentierte ein User das Musikvideo auf YouTube. Viele Countryfans feierten zudem, dass das Multitalent Interesse an ihrem Lieblingsgenre zeigte.

Anzeige Anzeige

Madame Tussauds USA/Mega Post Malone, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Morgan Wallen bei den Billboard Music Awards 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Wachsfigur von Post Malone? Sehr gut getroffen! Geht so. Mich könnte sie nicht täuschen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de