Sonnige Grüße: Lily Allen urlaubt mit Kids in Griechenland!

Lily Allen (39) lässt es sich so richtig gut gehen. Mit ihren beiden Töchtern verbringt die Sängerin einen sonnigen Urlaub in Griechenland und nimmt ihre Follower auf der Reise via Instagram mit. Die Bilder zeigen unter anderem, wie sich die Sängerin in einem königsblauen Bikini bekleidet, die Sonne ins Gesicht strahlen lässt. Allerdings liegt Lily nicht nur faul auf der Haut herum! Auf einer Erkundungstour schwimmt die Popikone in einer Bucht, unmittelbar vor dem Eingang einer Unterwasserhöhle – freudestrahlend lächelt sie in die Kamera. Im Wasser planschen, gutes Essen und sich sonnen gehören zur Tagesordnung. Auch ihre Mädels scheinen den Urlaub in vollen Zügen zu genießen. Zu den Fotos schreibt sie: "Das gibt mir Mamma-Mia-Vibes. Ich liebe Griechenland!"

Für ihre geteilte Fotoreihe bekommt Lily von ihren Fans viel Zuspruch! Sie freuen sich, dass die zweifache Mama ihren Familienurlaub offensichtlich genießt. "Oh, ich kann es kaum erwarten, wieder dort zu sein. Genießt euren Urlaub", schreibt ein Nutzer. Ein anderer tippt: "Wunderschönes Griechenland." Auch Lilys Look kommt offenbar supergut an! Ob in ihrem Bikini oder dem übergroßen T-Shirt – ihren Followern gefällt es. "Du siehst fantastisch aus", lässt sie ein User in der Kommentarspalte wissen.

Einer scheint allerdings nicht mit in den Urlaub geflogen zu sein: Ehemann David Harbour (49). Weshalb ihr Liebster fehlt, erklärt Lily nicht. Und das, obwohl die Musikerin auch sonst kein Blatt vor den Mund nimmt. Erst vor wenigen Tagen verriet sie frivole Details über ihr Sexleben. Im Podcast "Miss Me?" erzählte die Popikone, dass sie sich kaum an den Sex erinnere, den sie ohne den Einfluss von Alkohol oder Drogen erlebt habe. Durch das Sexleben mit ihrem Mann habe sich das allerdings geändert und soll auch so bleiben.

Instagram / lilyallen Lily Allen im Juni 2024

Instagram / lilyallen Lily Allen und David Harbour im Dezember 2023

