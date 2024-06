Alles gelöscht: Sind Marco und Christina Grass getrennt?

Die Fans spekulieren: Was ist nur bei Marco Cerullo (35) und Christina Grass (35) los? Die Realitystars sind für viele ein absolutes Traumpaar. Doch seit einer Weile zeigen sie sich nicht mehr gemeinsam auf Social Media. Auf Instagram sind keine aktuellen gemeinsamen Bilder mehr zu finden – und jetzt deutet die einstige Bachelor-Kandidatin in ihrer Story auch noch an: "[Ihr habt] lange nichts von mir gehört. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Zeit für sich. Derzeit ist einfach sehr viel los und das Ganze geht natürlich auch nicht spurlos an einem vorbei." Was genau ihr aktuell so sehr zusetzt, verrät sie allerdings nicht.

Auch Marco meldet sich bei seiner Community mit kryptischen Zeilen: "Momentan ist alles nicht so einfach, ich melde mich mal die Tage." Deswegen machen sich nun einige Follower Sorgen und kommentieren einen Beitrag von Christina mit "Sind die beiden eigentlich getrennt?" und "Bist du nicht mehr mit Marco zusammen?" Eine Antwort gab es darauf bisher noch nicht.

Es wäre nicht das erste Mal, dass das verlobte Paar sich trennt. Schon 2020 kam es zu einem Liebes-Aus. Jedoch entschieden sie sich ziemlich schnell, nicht ohneeinander zu können. Nur wenige Wochen nach der Trennungsnews folgte ihr Liebescomeback. Daraufhin schien ihre Zeit eigentlich ziemlich rosig. Erst vor Kurzem stellten sie die Renovierungsarbeiten ihres gemeinsamen Hauses fertig.

ActionPress Marco Cerullo und Christina Grass im Februar 2023 in Hamburg

Instagram / christina_grass_ Christina Grass, Influencerin

