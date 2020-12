Den Jahreswechsel hat sich Christina Graß (32) wohl mit Sicherheit auch ganz anders vorgestellt. An Silvester bestätigte Marco Cerullo (32) das, was sich zahlreiche Fans schon gedacht haben: Er und die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin sind tatsächlich kein Paar mehr und gehen ab sofort getrennte Wege. Christina äußerte sich bislang nicht zu dem Liebes-Aus – doch immerhin verriet sie jetzt, wie es ihr aktuell geht.

Fast zeitgleich mit Marcos Statement startete Christina in ihrer Instagram-Story eine Frage- und Antwortrunde. Die Follower waren offenbar gleich Feuer und Flamme – ein User wollte von der 32-Jährigen wissen, wie es ihr momentan wirklich geht. Und anstatt der Frage auszuweichen, erwiderte Christina ehrlich: "So lala, mal ganz gut, dann wieder schlecht." Warum sie und ihr Ex-Verlobter die Beziehung beendet haben, behielt Christina, genauso wie Marco, für sich.

Nur so viel gab Marco in seiner Story preis: Die beiden hätten noch versucht, um ihre Liebe zu kämpfen, doch am Ende habe das einfach nicht gereicht. "Das ist irgendwo auch schade. Aber da geht jetzt jeder seinen Weg und das ist auch vollkommen in Ordnung", erzählte der Kuppelshow-Star seiner Community.

Instagram / christina_grass_ Christina Graß, bekannt aus "Bachelor in Paradise"

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Graß

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Graß, Reality-Stars

