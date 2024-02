NFL-Saisonende: Travis Kelce gönnt sich Auszeit in Las Vegas

Er genießt seine Freizeit. Travis Kelce (34) hat ein paar anstrengende Wochen hinter sich. Gemeinsam mit seiner Mannschaft konnte der Star der Kansas City Chiefs den diesjährigen Super Bowl gewinnen und die Vince Lombardi Trophäe ergattern – schon zum dritten Mal! Nun scheint der Tight End nach Las Vegas zurückgekehrt zu sein, um sich dort ein paar nette Tage zu verschaffen. Travis und seine Freunde genießen die Zeit in Sin City!

Diverse Instagram-Storys und Schnappschüsse zeigen, welch unterhaltsames Tagesprogramm der NFL-Star und seine Kumpels in der Wüstenstadt haben. Ein Ausflug in denGolfclub und das Restaurant Toca Madera standen auf dem Plan. Dort scheint Travis die Musik besonders gut gefallen zu haben. "Anscheinend hat sich Travis Kelce gestern Abend in seinem Privatzimmer für meine Musik interessiert und mich gebeten, diesen Freitag bei einer privaten Veranstaltung der Kansas City Chiefs zu spielen", teilt der DJ Adam Daudier im Netz. Werden sie also noch weitere Tage dort verbringen?

Wohin Travis' nächste Reise gehen wird, ist noch unklar – reist der 34-Jährige womöglich als nächstes seiner Taylor (34) hinterher, die ihre Tour fortsetzt? "Ich fragte ihn, ob er nach Sydney reisen wird, und er schien nicht abgeneigt", berichtete sein Vater zuletzt gegenüber ET. Wegen anderer Termine stehe der Plan allerdings noch nicht endgültig fest.

