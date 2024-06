Flitzer-Drama: Cristiano Ronaldos Fans stürmen auf den Platz

Cristiano Ronaldo (39) ist einer der erfolgreichsten Fußballstars der heutigen Zeit. Sein Ruhm hat aber ab und zu einen faden Beigeschmack. Das bekommt der Sportler während seines Fußball-EM-Spiels zu spüren. Was für viele Zuschauer nicht sichtbar war, teilt RTL nun in einem Video. In diesem ist zu sehen, wie in verschiedenen Zeitabständen einige Fans auf das Spielfeld rennen, um ein Selfie mit ihrem Idol zu ergattern.

Bei seinem ersten Fan – einem kleinen Jungen – wirkt der Kicker noch recht entspannt. Er beugt sich sogar zu dem Bewunderer herunter und lächelt in seine Handykamera. Nach einigen Minuten wird das Spiel erneut unterbrochen. Dieses Mal sieht Ronaldo weniger amüsiert aus. Bei dem dritten Flitzer steht ihm die Frustration dann buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Dieser riss sogar am Hals des 39-Jährigen herum. Doch damit nahm das Spektakel immer noch kein Ende: Auch ein vierter Mann rannte auf den Bolzplatz, sodass der Stürmer sogar aus dem Weg springen musste, um nicht mitgerissen zu werden.

Am Ende durfte sich Cristiano dennoch über einen 3:0-Sieg freuen. Ob er diesen mit seinem Sohnemann Cristiano Ronaldo Jr. (14) feiert? Der Kleine präsentierte sich vor wenigen Tagen noch in einem Trikot einer anderen Fußballmannschaft – und zwar der deutschen Nationalelf! Das war in einem Video auf Instagram zu sehen. In diesem präsentierte sich der 14-Jährige in dem schicken pink-, lila- und blaufarbenen Auswärtstrikot.

Getty Images Fußballprofi Cristiano Ronaldo mit einem Fan

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo Jr. im Juni 2024

Wie findet ihr Ronaldos Reaktion auf die Flitzer? Total stark! Ich wäre vermutlich nicht so gelassen. Na ja. Ich fand das Ganze etwas übertrieben. Ergebnis anzeigen



