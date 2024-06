Enttäuschung? So ähnlich ist "It Ends With Us"-Film dem Buch

Schon bald dürfen sich zahlreiche Filmfans über ein besonderes Spektakel freuen. Nachdem im vergangenen Jahr bekannt geworden war, dass Colleen Hoovers Bestseller "It Ends With Us" verfilmt wird, wartet die Buchcommunity sehnlichst auf dessen Veröffentlichung. Doch während sich die einen freuen, scheinen andere zu befürchten, dass das Drama nur wenig mit dem Roman zu tun haben und damit eine herbe Enttäuschung sein wird. Hauptdarstellerin Blake Lively (36) nimmt nun alle Sorgen und erklärt gegenüber ET: "Ich glaube nicht, dass man, wenn man das Buch gelesen und den Film sieht, nicht begeistert sein wird. Daran haben wir wirklich hart gearbeitet."

Obwohl die 36-Jährige an dieser Stelle sogar verspricht, dass der sehnlichst erwartete Streifen keineswegs für verärgerte Kinobesucher sorgen wird, vor allem unter den eingefleischten Fans, betont sie zudem auch: "Es gibt immer Leute, denen das Buch besser gefällt als der Film [...]. Aber ich denke, wir haben einfach unser Bestes getan, um das Buch und die Fans zu ehren. [...] Ich bin einfach so stolz auf diesen Film." Und damit scheint sie nicht allein zu sein. Auch "It Ends With Us"-Autorin Colleen, die bei den vergangenen Dreharbeiten ein Wörtchen mitzureden hatte, ist sich sicher, dass "diese Adaption dem Buch auf jeden Fall gerecht wird" und die treuen Fans sie so oder so lieben werden.

Nachdem die Liebesgeschichte um die beiden Hauptcharaktere Lily Bloom und Atlas Corrigan zu Beginn des Drehs besonders viel Kritik seitens der Öffentlichkeit einzustecken hatte, sorgte der Trailer, welcher vor einigen Wochen erschien, wiederum für echte Vorfreude. Diesen teilte der offizielle Account damals auf Instagram. "Ich nehme alles, was ich gesagt habe, zurück. Das ist krass" oder auch "Der Film wird besser, als ich es erwartet habe. Ich denke, ich werde sehr viel heulen", waren nur einige der begeisterten Rückmeldungen zu den ersten Aufnahmen der Bestsellerverfilmung.

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

Sony Pictures Blake Lively als Lily und Brandon Sklenar als Atlas in "It Ends With Us"

