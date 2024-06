Keine Krise? J.Lo zeigt sich strahlend beim Urlaubs-Lunch

Jennifer Lopez (54) lässt sich von den anhaltenden Spekulationen und Schlagzeilen um ihre Ehe mit Ben Affleck (51) nicht unterkriegen. Seit Wochen wird behauptet, die beiden würden kurz vor der Scheidung stehen. Doch neuen Bildern der "On the Floor"-Interpretin zufolge scheint eventuell doch alles im Lot zu sein. Während ihres Italienurlaubs zeigt sie sich freudestrahlend bei einem Lunch-Date mit ihren Freunden. Wohingegen auf den Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, von Ben zwar noch immer jede Spur zu fehlen scheint, sind J.Lo auch jegliche Sorgen nicht anzumerken. Ob es sich bei ihrem Lächeln aber vielleicht nur um eine perfekt errichtete Fassade inmitten des Dramas handelt?

Auch in puncto Fashion kann der gebürtigen New Yorkerin bei ihrem kleinen Ausflug unter der italienischen Sonne mal wieder keiner das Wasser reichen. Die 54-Jährige trägt ein Maxi-Hemdkleid mit orangefarbenen und blauen Akzenten. Ihre farbenfrohe Robe rundet sie mit einigen passenden Accessoires ab: Unter anderem eine orangefarbene, kleine Tasche, ein cremefarbener Hut und schlichte Heels machen den sommerlichen Look von Jennifer perfekt. Dass sie sich nun wieder sichtlich entspannt und keineswegs betrübt in der Öffentlichkeit präsentiert, sollte nicht allzu überraschend kommen. Bereits vor wenigen Tagen war sie gemeinsam mit einer Gruppe auf einem Boot unterwegs und wirkte dabei sichtlich ausgelassen.

Während es sich J.Lo im Europaurlaub gutgehen lässt, verweilt ihr Ehemann Ben in den USA. Dennoch ist er in ihrer Abwesenheit wohl nicht alleine. Das zumindest bewiesen Bilder, die vor wenigen Tagen unter anderem Page Six veröffentlichte. Auf diesen war der Batman-Darsteller gemeinsam mit seinem jüngsten Sohn Samuel zu sehen. Doch statt sich lediglich während eines Spaziergangs ablichten zu lassen, war das Vater-Sohn-Duo auf einem superheißen Geschoss unterwegs: einem Motorrad. Während ihrer Spritztour schien also auch der Schauspieler mal eine kurzzeitige Auszeit von dem ganzen Trubel um seine Person zu nehmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass sich J.Lo bald wieder gemeinsam mit Ben zeigen wird? Nee, das glaube ich ehrlicherweise nicht. Ja, davon gehe ich ganz stark aus! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de