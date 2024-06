Leni Klum und Aris knutschen in Italien verliebt am Strand!

Leni Klum (20) und ihr Freund Aris Rachevsky gehen bereits seit fünf Jahren gemeinsam durch Leben. Während eines Urlaubs in Italien wirkt das Paar immer noch total verliebt. Das zeigen aktuelle Fotos der beiden Turteltauben, die unter anderem Bild vorliegen. Auf diesen knutscht das Paar im Meer und Leni hat ein breites Grinsen im Gesicht. Eine weitere Aufnahme zeigt die zwei unter einem Handtuch – erneut beim Schmusen.

Während der sonnigen Auszeit auf Sardinien sind die Beauty und ihr Schatz nicht nur zu zweit: Auch Mama Heidi Klum (51) und Stiefpapa Tom Kaulitz (34) reisten mit auf die Insel. Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, verbringen die vier Zeit am Strand und tanken viel Sonne. Die beiden Models schlüpften dafür in sexy Bikinis und ihre Partner jeweils in heiße Badehosen.

Wie überglücklich Leni mit ihrem Aris ist, teilt die Beauty in regelmäßigen Abständen auf Instagram. Zuletzt veröffentlichte die 19-Jährige ein Bild mit ihrem Schatz in München: Auf diesem feuerten beide die deutsche Fußballnationalmannschaft an. Vor wenigen Monaten postete das Nachwuchsmodel außerdem ein Pic vom Coachella-Musikfestival. Auf diesem gab sich das Paar einen leidenschaftlichen Kuss.

Instagram / leniklum Leni Klum mit ihrem Freund

Instagram / leniklum Leni Klum küsst ihren Freund auf dem Coachella-Festival

