Nach fast 20 Jahren: Paris Hiltons zweites Album kommt bald!

Paris Hilton (43) ist schon seit Längerem zurück im Musikgeschäft, doch was den Fans bisher fehlte, ist ein weiteres Album. Ihre erste Platte trug den Titel "Paris" und stammt aus dem Jahr 2006. Nun hat das It-Girl tolle Neuigkeiten für die Fans – für das zweite Album gibt es endlich ein Release-Datum. "Infinite Icon" heißt das gute Stück und wird am 6. September erscheinen. Damit sind jetzt fast zwei Jahrzehnte vergangen, bis endlich ein neues Album von Paris erscheint. Entsprechend aufgeregt sind ihre Fans. "Wird es 'Infinite Icon' auf Vinyl geben? Eine signierte Edition?", fragt ein begeisterter Fan unter ihrem Instagram-Post. "Paris, die Pop-Prinzessin kommt, um Pop-Musik zu sichern. Wie perfekt! Liebe dich so sehr. Kann es kaum erwarten, dass dein Album rauskommt", freut sich ein weiterer.

Für die Ankündigung ihrer neuen Platte suchte Paris sich tatkräftige und vor allem prominente Unterstützung. In einem Video mit dem Titel "Das Warten hat ein Ende" teasern echte Superstars ihr neues Werk an. Es sind unter anderem Musiker wie Lance Bass (45), Benny Blanco (36) und Demi Lovato (31) zu sehen. Aber auch die Schwestern Dakota (30) und Elle Fanning (26) sind dabei, ebenso wie Paula Abdul (61), Lukas Gage (29) und Ashley Benson (34). Sogar die Kardashians geben sich die Ehre: Denn Kris Jenner (68) und Tochter Khloé (39) unterstützen Paris ebenfalls. Alle stellen auf ihre Art dieselben Fragen: "Was ist die große Überraschung?" oder "Wann lässt du die Bombe platzen?"

Schon im Dezember 2022 hatte Paris einen alten Song von sich wieder aufleben lassen, als sie ihren Hit von 2006 "Stars Are Blind" remixte. Dass es dabei nicht bleiben sollte, machte sie aber mehrfach deutlich. Um wieder so richtig ins Musikgeschäft einzusteigen, suchte die Hotelerbin sich sogar Hilfe von einer echten Expertin. Anfang des Jahres schrieb sie bei X: "Bald im Jahr 2024: neue Musik mit meiner Freundin Sia!" Die Sängerin sei die leitende Produzentin ihres Albums. Eine große Ehre für Paris: "Ich liebe Sia so sehr. Sie ist eine meiner engsten Freundinnen."

Getty Images Paris Hilton bei den Grammy Awards 2023

Getty Images Sia

