Sussex-Hochzeit: Victoria Beckham fühlte sich ausgeschlossen

Obwohl die Beckhams früher einmal dick mit Prinz Harry (39) und Meghan (42) befreundet waren, herrscht heute eine echte Eiszeit zwischen den beiden Paaren. Promi-Experte Tom Bower enthüllt jetzt in seinem Buch "The House of Beckham" über Victoria und Davids gemeinsames Leben, dass der erste Disput zwischen ihnen und den Ex-Royals schon 2018 vorgefallen ist – und zwar bei der Hochzeit des Prinzen und seiner Frau! Angeblich soll Victoria es als äußerst "beleidigend" empfunden haben, dass sie und ihr Liebster nicht zu dem Hochzeitsdinner eingeladen wurden, obwohl auch andere Stars daran teilnehmen durften, die "Meghan gar nicht kannten".

Vor knapp zwei Jahren platzte dann endgültig der Knoten. Damals vermuteten Harry und Meghan, dass jemand, der ihnen nahe stand, geheime Informationen an die Presse verkauft hatte. Sie hatten wohl Victoria und David beschuldigt – während eines Telefonats! Und das, obwohl Victoria und David diejenigen gewesen seien, die Meghan zuerst in den Kreis der feinen englischen Gesellschaft eingeführt hatten. Das hitzige Telefonat habe das Fass zum Überlaufen gebracht. Eine Quelle hatte schon damals gegenüber Daily Mail verraten: "Eine Versöhnung ist sehr unwahrscheinlich."

Dass die Freundschaft der beiden Paare tatsächlich zersplittert ist, wurde auch im April dieses Jahres wieder deutlich. Zu ihrem 50. Geburtstag schmiss Designerin Victoria eine riesige Party, für die Stars wie Tom Cruise (61) und die Spice Girls auf der Gästeliste standen. Harry und Meghan waren jedoch nicht zu der Feier erschienen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, Sängerin und Fußballspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, die Beckhams werden sich wieder mit Harry und Meghan versöhnen? Ja, bestimmt wird die Situation nur überspitzt dargestellt. Nein, der Zug ist abgefahren... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de