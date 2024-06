Zeit zu zweit: Hailey und Justin Bieber genießen Lunchdate!

Justin (30) und Hailey Bieber (27) scheinen die Zeit vor dem kommenden Babystress noch einmal richtig genießen zu wollen. Das Paar wurde am Samstagnachmittag von Paparazzi gesichtet, als sie nach einem Lunchdate das Restaurant Sadelle's in New York City gemeinsam verließen. Dem Anschein nach versuchten die beiden, ihren Ausflug so bedeckt wie möglich zu halten – denn der Sänger und das Model waren sehr unauffällig gekleidet. Während Justin ein schwarzes Polohemd mit Khakihosen und einer grünen Baseballmütze trug, zeigte sich Hailey in einem schwarzen Shirt und einer schwarzen, locker sitzenden Hose.

Ob die 27-Jährige während des Mittagessens ihre Schwangerschaftsgelüste stillen konnte? Wie es für eine werdende Mama typisch ist, bekommt auch Hailey immer mal wieder Heißhungerattacken. Was sie in solchen Momenten am liebsten isst, verriet sie erst kürzlich mit einem Foto in ihrer Instagram-Story: Eiersalat auf einer sauren Gurke mit scharfer Sauce obendrauf. "Mein größtes Verlangen", schrieb die Frau des "Baby"-Interpreten zu der Aufnahme und fügte mit einem lachenden Emoji hinzu: "Und nein, ihr dürft mich dafür nicht verurteilen!"

Es gibt aber noch andere Dinge, die Hailey im Netz gegenüber ihren Fans offenbart. Neben Bildern ihrer stylishen Schwangerschaftsoutfits teilt sie außerdem, dass ein Kind zu bekommen auch seine negativen Seiten mit sich bringen kann – wie zum Beispiel ein schmerzender Körper durch den wachsenden Babybauch. Zu einem Selfie, das sie in legeren Klamotten in einem Holzstuhl sitzen zeigt, schrieb sie: "Also, wer wollte mir von den Schmerzen im unteren Rücken erzählen?"

Instagram / haileybieber Hailey Bieber zeigt ihren Babybauch

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Juni 2024

Wie findet ihr es, dass Justin und Hailey die Zeit, bevor ihr Baby da ist, für gemeinsame Dates nutzen? Es ist schön, dass die beiden sich Zeit füreinander nehmen. Ich bin der Meinung, Hailey sollte nicht so viel unterwegs sein. Ergebnis anzeigen



