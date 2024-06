Stylisher Babybauch-Look: Hailey Bieber bezaubert Fans!

Hailey Bieber (27) strahlt Glück und Vorfreude aus! Das Model und sein Ehemann Justin Bieber (30) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und können ihr Glück kaum fassen. Seitdem die Eheleute die süßen News bekannt machten, begeistert Hailey ihre Fans regelmäßig mit Einblicken in ihre erste Schwangerschaft. So posiert die Beauty nun stolz auf Instagram in einem stylishen Look vor einem Spiegel – und setzt so ihren wachsenden Babybauch abermals gekonnt in Szene.

Für einen Tag im Büro ihrer eigenen Kosmetikmarke Rhode wählte Hailey einen gemütlichen, aber dennoch schicken Look. So schlüpfte die werdende Mama für den Businesstag in einen schwarzen, engen Jumpsuit und kombinierte dazu einen trendigen Mantel in Khaki. Eine lässige Sonnenbrille darf für den Sommer selbstredend nicht fehlen. Durch ihr Outfit kam ihre gar nicht mehr so kleine Babykugel gut zum Vorschein. In den vergangenen Wochen hatte Hailey ihre Fans mit süßen Outfitposts stets über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden gehalten.

Doch Hailey hält nicht nur das Wachsen ihres Babybauches fest, sondern lässt auch durchblicken, womit sie in ihren anderen Umständen zu kämpfen hat. So klagte sie erst vor wenigen Tagen auf Social Media über Rückenschmerzen, fragte dazu: "Also, wer wollte mir vom Rückenschmerz erzählen?" Doch das nimmt sie sicherlich gerne in Kauf. Mit ihrer Schwangerschaft soll für Hailey ein Traum in Erfüllung gehen – ebenso wie für ihren Mann Justin. Auch der Sänger machte bisher mehrfach deutlich, wie sehr er sich auf das Baby freut. So gab er sich und seiner Liebsten im Netz bereits den Titel "Mom und Dad".

Derweil stellen sich Haileys Fans eine große Frage: Erwartet sie einen Jungen oder doch ein Mädchen? Allmählich meinen die Unterstützer der Unternehmerin, das Rätsel um das Geschlecht ihres Babys gelüftet zu haben. So teilte die 27-Jährige vor wenigen Wochen eine Bilderreihe mit vielsagenden Worten: "Kleine Kirschblüten auf meinen Nägeln, kleine Kirschblüte in meinem Bauch." Die User sind deshalb felsenfest davon überzeugt, dass die Nichte von Alec Baldwin (66) ein kleines Mädchen erwartet. Hailey soll bereits im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft sein. Allzu lange bis zur Geburt ihres ersten Nachwuchses dauert es also wohl nicht mehr.

