"Albtraum"? Kate Winslet erinnert sich an "Titanic"-Filmkuss

Über 25 Jahre sind bereits vergangen, seit Kate Winslet (48) und Leonardo DiCaprio (49) sich am Set von James Camerons (69) Titanic kennenlernten. Bis heute zählt die dramatische Liebesgeschichte zwischen Rose DeWitt Bukater und Jack Dawson zu den größten Meisterwerken der Filmgeschichte. Zahlreiche Frauen würden wohl alles dafür geben, bei der ikonischen Kussszene zwischen Rose und Jack am Bug des Schiffes mit Kate zu tauschen. Im Rahmen eines Interviews mit Vanity Fair lässt die Britin die besagte Szene noch einmal Revue passieren und verrät, dass sie gar nicht so beneidenswert sei: Tatsächlich beschreibt Kate eine der romantischsten Filmszenen der Filmgeschichte als einen "Albtraum"!

Das lag jedoch viel mehr an den Gegebenheiten am Set als an Leonardos Kusskünsten: "Wir küssten uns immer wieder, und ich war sehr blass geschminkt", erinnert sich Kate an das "Durcheinander" und ergänzt: "Ich sah nach jeder Aufnahme aus, als hätte ich einen Karamell-Schokoriegel gelutscht, weil sein Make-up auf mich abfärbte." Die Szene sei an einem schwer zugänglichen Teil des Sets gedreht worden, weshalb das Stylingteam nicht dabei war. Da sie mehrere Anläufe benötigten, um die Aufnahme in den Kasten zu bekommen, habe Kate zwischen den Takes immer wieder ihr Make-up und auch das ihres Co-Stars erneuern müssen. Als sich die 48-Jährige die Filmszene noch einmal ansieht, kommen auch andere unschöne Erinnerungen an den Dreh hoch: "Wenn ich mir das ansehe, dann sehe ich, wie schlecht ich in diesem verdammten Korsett atmen konnte."

Abgesehen von ihren Komplikationen beim Küssen stimmte die Chemie zwischen den beiden Schauspielern von der ersten Sekunde an. Das betonte Kate in einem Video, das Paramount Pictures anlässlich des 25. Jubiläums von "Titanic" veröffentlichte: "Sobald ich anfing, mit Leo zu arbeiten, waren wir schnell in der Lage, unseren eigenen Rhythmus zu finden. Er hatte diese überschwängliche Energie, die wirklich magnetisch war." Auch über die Dreharbeiten hinaus verstehen sich die beiden bis heute hervorragend, wie die Oscar-Gewinnerin gegenüber The Guardian ausplauderte: "Er ist mein Freund, mein wirklich enger Freund. Wir sind ein Leben lang verbunden."

ActionPress Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in "Titanic"

Getty Images Leonardo DiCaprio und Kate Winslet bei den Oscars 2016

