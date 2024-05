Wird Daniel Radcliffe in "Harry Potter"-Serie mitspielen?

Seine Rolle als Harry Potter machte Daniel Radcliffe (34) weltberühmt. Viele Fans erhoffen sich seit dem Ende der achtteiligen Filmreihe im Jahr 2011 ein Comeback der Story rund um den Zauberschüler. Im April vergangenen Jahres bestätigte Warner Bros. Discovery in einem offiziellen Statement, dass eine Serie produziert wird, die tief in die Welt der "Harry Potter"-Bücher eintauchen wird. Doch wird der Schauspieler erneut in seine Rolle als Zauberlehrling schlüpfen? "Ich glaube nicht", war Daniels Antwort im Interview mit E! News. "Ich denke, dass sie klugerweise einen sauberen Schlussstrich ziehen wollen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es sinnvoll wäre, uns bei der Serie mitmachen zu lassen", überlegt der Brite weiter.

Daniel ließ ebenfalls anklingen, dass es für ihn den Eindruck mache, als würden die Produzenten die beiden Franchise getrennt halten wollen. Traurig ist der "Die Frau in Schwarz"-Darsteller über seine Abwesenheit in der Serie jedoch nicht. "Ich bin sehr glücklich, wenn ich es mir einfach nur mit allen anderen ansehen kann", verriet der 34-Jährige im Interview. Nichtsdestotrotz scheint er sich die Tür doch noch einen kleinen Spalt offenzulassen, falls ihn die Max-Produktion doch noch um eine Rückkehr nach Hogwarts bitten sollte. "Ich werde das wie ein Politiker angehen und mich nicht mit hypothetischen Fragen beschäftigen", scherzte Daniel. Ganz müssen die Fans ihre Hoffnung auf ein Wiedersehen also vielleicht doch noch nicht begraben.

Aktuell fokussiert sich der Filmstar ohnehin vielmehr auf seine Rolle als Papa eines kleinen Sohnes. Mit seiner Freundin Erin Darke durfte er im April vergangenen Jahres ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs begrüßen. In seiner Vaterrolle scheint sich Daniel pudelwohl zu fühlen. "Es ist das Beste überhaupt. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Lebewesen, das mich so müde macht, trotzdem so sehr lieben kann. Es war ein verrücktes Jahr", schwärmt er. Auch von seiner Partnerin als Mama spricht der Schauspieler in den höchsten Tönen: "Es hat mich gelehrt, dass Frauen unglaublich sind, dass meine Partnerin Erin unglaublich ist. Ihr dabei zuzusehen, was sie alles für ihn getan hat und wie sie im letzten Jahr eine Mutter geworden ist, war das Schönste, was ich bisher bei dieser ganzen Sache erlebt habe."

