Justin Timberlake bekam vor Verhaftung schon eine Verwarnung

Vergangene Woche wurde Justin Timberlake (43) wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Mittlerweile befindet sich der Sänger aber wieder auf freiem Fuß und nimmt sogar schon wieder Auftritte wahr. Wie die örtliche Polizeidienststelle aber nun gegenüber New York Post verrät, hatte Justin vor seiner Verhaftung sogar noch eine zweite Chance bekommen! Bevor er festgenommen wurde, war er schon von einem anderen Polizisten erwischt worden. "Er wurde angehalten und aufgefordert, nicht weiterzufahren", erklärt ein Sprecher der Dienststelle. Der Beamte habe den berühmten Schauspieler aber nicht erkannt und ihm nur eine Verwarnung gegeben. Er sei sich sicher gewesen, "dass dieser Typ nach Hause fahren würde".

Wenig später geriet Justin aber in die Hände eines anderen Polizisten, der nicht so gut drauf war. Nachdem der 43-Jährige kurz nach Mitternacht ein Stoppschild überfahren hatte, wurde er angehalten. "Sein Atem roch stark nach einem alkoholischen Getränk, er war unfähig, seine Aufmerksamkeit zu teilen, sprach langsam, war unsicher auf den Beinen und schnitt bei allen standardisierten Nüchternheitstests schlecht ab", lautete es schließlich in dem Polizeibericht. Einem Alkoholtest widersetzte er sich daraufhin.

Derzeit steht Justin eigentlich mit seiner "The Forget Tomorrow World Tour" auf der Bühne. Am Wochenende ließ er es sich dabei nicht nehmen, auch auf die jüngsten Ereignisse Bezug zu nehmen. Wie Just Jared berichtet, plauderte er von der Festnahme. Seinen Fans widmete er auf der Bühne in Chicago: "Wir sind zusammen durch Höhen und Tiefen, nach links und rechts gegangen, und es war eine harte Woche, aber ihr seid hier und ich bin hier, und nichts kann diesen Moment ändern."

Getty Images Polizeifoto von Justin Timberlake, 2024

Getty Images Justin Timberlake im April 2023

