Feierte Justin Timberlake vor seiner Verhaftung Vatertag?

Justin Timberlake (43) zieht aktuell die volle Aufmerksamkeit auf sich. Am Montag soll der Schauspieler in den Hamptons angeblich wegen Trunkenheit am Steuer von der Polizei festgenommen worden sein. Gab es zuvor möglicherweise einen Grund zu feiern? Wie auf seinem Instagram-Account zu sehen ist, zelebrierte der "Jealous"-Interpret am Sonntag den US-amerikanischen Vatertag. Zur Feier des Tages teilte er zwei Bilder, auf denen er jeweils gemeinsam mit seinen Kids kuschelt. "Meine 2 größten Geschenke. Ich lerne jeden Tag mehr über mich selbst, nur weil ihr beide mich als euer Papa ausgewählt habt. Ich werde immer für euch da sein [...]", kommentierte Justin seinen Beitrag. Ansonsten schaute er sich wohl am Sonntag noch die Endrunde der US Open an – er ist seit Jahren großer Golf-Fan.

Wie ein Insider gegenüber TMZ berichtete, habe Justin am Montag mit Freunden zusammen in einem Hotel gefeiert und sei anschließend mit dem Auto weggefahren. Die Polizei sei auf den "Freunde mit gewissen Vorzügen"-Darsteller aufmerksam geworden, weil er ein Stopp-Schild überfahren habe und ins Schleudern geraten sei. Nachdem er gestoppt wurde, soll die Polizei einen Alkoholtest von ihm verlangt haben, welchen er jedoch verweigerte. Anschließend wurde Justin in Handschellen abgeführt.

Für seine Tat muss sich der Ehemann von Jessica Biel (42) vor Gericht verantworten. Wie Mirror berichtete, soll es sogar zu einem zweiten Termin kommen: Am 26. Juli muss Justin erneut vor Gericht erscheinen. An diesem Tag sollte eigentlich auch ein Konzert des Sängers stattfinden, da er sich aktuell mitten in seiner "Forget Tomorrow World Tour" befindet. Ob nun einige seiner Auftritte abgesagt werden – unter anderem die in Deutschland – ist bisher noch ungeklärt.

