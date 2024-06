"Moskitonetz": Kylie Jenners Outfit sorgt für Belustigung!

Die TV-Bekanntheit Kylie Jenner (26) ist für ihr Modebewusstsein bekannt. Als Kopf des Beauty-Imperiums Kylie Cosmetics beweist sie immer wieder stilsicher ihren Geschmack. Jetzt zog sie bei der Fashion Week in Paris wieder alle Blicke auf sich! Als sie am Montag bei der Schiaparelli Haute Couture Show erschien, zeigte sie ihre Kurven in einem figurbetonten, rosafarbenen Korsettkleid, das mit unzähligen silbernen Edelsteinen verziert war. Auf Instagram postete Kylie Eindrücke von ihrem besonderen Outfit. Doch ihre Fans machten sich über die Kopfbedeckung der Beauty lustig. In den Kommentaren scherzten sie, dass es aussieht, als würde Kylie ein Moskitonetz tragen!

Die Make-up-Mogulin brachte mit ihrem außergewöhnlichen Accessoire ihre Follower zu wilden Mutmaßungen. Viele stellten auf Instagram den Modegeschmack infrage: "Wofür ist das Moskitonetz?", "Das Kleid ist wunderschön, aber was ist in deinem Gesicht, Mädchen?" oder "Was zum Teufel hast du da im Gesicht?" sind nur einige der verwunderten Aussagen. Ein weiterer Fan verglich ihren Kopfschmuck sogar mit einer Kondomspitze! Doch nicht alle ihre Anhänger machten sich über die Milliardärin lustig. Einige drückten ihre Begeisterung für das Outfit mit einem schlichten "Wow!" aus oder verglichen sie sogar mit Barbie. Ihre Schwester Kim Kardashian (43) lobte sie und schwärmte unter dem Post: "Wunderschön!". Kylie kombinierte den finalen Look von Kreativdirektor Daniel Roseberry mit einer pompösen Seidenjacke und beobachtete die Show von der ersten Reihe aus.

Die 26-Jährige überraschte zuletzt mit einem eher natürlichen Aussehen, was zuletzt in der Vergangenheit nicht häufig der Fall war. Als eine der größten Beauty-Influencerinnen der Welt sind stets viele Blicke auf sie gerichtet und bis heute wird wild spekuliert, was sie alles an sich machen ließ. In der Show The Kardashians bricht Kylie nun ihr Schweigen und lässt ihren Gefühlen freien Lauf. In den neuen Folgen fängt sie an zu weinen und spricht über den Hass, den sie für ihr Aussehen erfahren musste.

Getty Images Kylie Jenner im Jahr 2024

Getty Images Kylie Jenner, Unternehmerin

Wie findet ihr den Look von Kylie? Ich finde die Kritik gerechtfertigt! Es sieht so seltsam aus. Ich mag ihren Style! Sie sieht klasse aus. Ergebnis anzeigen



