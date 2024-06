So ungewöhnlich ist Prinzessin Annes Leben als Royal-Lady!

Prinzessin Annes (73) Leben in der britischen Königsfamilie ist alles andere als normal. Zum Zeitpunkt ihrer Geburt im Jahr 1950 war ihr Opa Georg VI. der regierende König. Doch nur drei Jahre später wurde ihrer Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) die Krone aufgesetzt. Bilder der Krönung zeigen, wie das Kleinkind damals neben seinem Bruder Charles (75) auf dem Balkon des Buckingham Palace stand. Etwas misstrauisch blickte das junge Mädchen damals in den Himmel, während der heutige König mit seinem Finger auf die vorbeifliegenden Flugzeuge zeigte.

Annes Kindheit als Royal war von vielen Verpflichtungen geprägt, allerdings ermöglichte ihr dieser Status auch viel Positives. Schon in jungen Jahren entdeckte die Tochter von Prinz Philip (✝99) ihre Liebe zu Pferden. Mit nur 21 Jahren wurde sie Europameisterin und durfte nur fünf Jahre später für Großbritannien bei den Olympischen Spielen in Kanada antreten. "Nach Montreal reisen zu dürfen und dort zu reiten, war eine enorme Freude. Mir war klar, dass ich wahrscheinlich nie wieder die Gelegenheit haben würde, so etwas zu tun", erinnerte sie sich im Gespräch mit Evening Standard.

Ihre Leidenschaft für den Reitsport teilt die Adelige mit ihrer Tochter Zara Tindall (43). Die Springreiterin und ihr Bruder Peter Phillips (46) stammen aus Annes erster Ehe mit Mark Phillips. Bei den Geburten ihrer Kinder brach die Blaublüterin laut Hello! eine alte Tradition. Vor ihrer Zeit war es üblich gewesen, dass werdende Mütter aus dem Königshaus ihren Nachwuchs zu Hause auf die Welt brachten. Die heute 73-Jährige entschied sich allerdings für die Entbindung im Krankenhaus. Seitdem haben sich fast alle Royal-Mütter dafür entschieden, es ihr nachzutun.

Getty Images Die Royal Family bei der Krönung von Queen Elizabeth II., 1953

Getty Images Peter Phillips, Zara Tindall und Prinzessin Anne im Mai 2008

