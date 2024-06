Volle Lippen: Anne Hathaway enthüllt ihr Beauty-Geheimnis!

Anne Hathaway (41) ist nicht nur eine begehrte Schauspielerin, sondern ebenfalls eine beliebte Markenbotschafterin für Schönheitsprodukte. Auf ihrem TikTok-Kanal postet Anne private Einblicke in ihre Vorbereitungen am Set für eine neue Kampagne. Wie sie in dem Video verrät, sei ihr beim Dreh ihre welk aussehende Oberlippe aufgefallen. Dafür benötigt sie eine schnelle Lösung – und überrascht alle mit einem besonderen Beauty-Hack! Die Schauspielerin bittet ihr Glam-Team um eine Haarnadel, mit der sie in ihre Lippe pikst. Und was genau bewirkte sie damit? Anne erklärt: "Ich versuchte, die Durchblutung dort wiederherzustellen".

Wie simpel pralle Lippen auch ohne Filler oder Behandlungen möglich sind, zeigt die Oscar-Preisträgerin somit allen. Die Reaktionen aus ihrem Umfeld fallen aufgrund der untypischen Methode entsprechend überrascht aus: "Alle sahen mich an, als hätte ich drei Köpfe." Die kreative Amerikanerin warnt ihre treuen Fans jedoch, falls sie ihre Methode nachahmen möchten. Es sei laut ihr sehr wichtig, es mit der Stimulation nicht zu übertreiben, sowohl was die Intensität als auch die Dauer betrifft. Sie erläutert: "Es soll eine sanfte Sache sein, die man nicht länger als 30 Sekunden ausführt." Die Fans loben euphorisch ihren Hack im Kommentarbereich unter dem Beitrag. "Wir lieben eine Königin, die ihre Tricks mit anderen teilt", schreibt einer ihrer begeisterten Follower, während zahlreiche andere Anhänger ihr schlicht und einfach für den fantastischen Tipp danken.

Die Schauspielerin bewies ihr bemerkenswertes Talent unter anderem in der kultigen Filmreihe Plötzlich Prinzessin oder bei "Der Teufel trägt Prada" mit Meryl Streep (75). Derzeit überzeugt sie als Hauptdarstellerin in der romantischen Tragikomödie "Als du mich sahst" in der Rolle der Mutter und Geliebten. Sie agierte hier aber nicht nur als Schauspielerin vor der Kamera, sondern auch als Produzentin im Hintergrund. An der Seite der vielseitig begabten Darstellerin spielte der zwölf Jahre jüngere Nicholas Galitzine (29) den männlichen Lead. Gemeinsam landeten sie mit der Romanverfilmung einen weltweiten Hit!

Anne Hathaway auf der Met Gala

Nicholas Galitzine und Anne Hathaway im März 2024

