Fettabsaugung: Mrs. Marlisa legt sich wieder unters Messer

Marlisa Rudzio legt sich für die Schönheit mal wieder unters Messer! Auf Instagram berichtet sie ihrer Community von dem Schönheitseingriff. Sie habe sich ihr Leben lang für gewisse Körperpartien geschämt und daher beschlossen, den Weg zum Beauty-Doc auf sich zu nehmen. "Ich möchte das nicht mehr, denn ich fühle mich seit Jahren so unwohl mit meinem Rücken und der überschüssigen Haut, und das bekomme ich wegen meiner Haltung auch einfach nicht wegtrainiert", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit zu einer Fotoreihe, die sie bei dem Eingriff zeigt und ergänzt: "Jeder sagt immer, man soll sich so lieben, wie man ist und grundsätzlich tue ich das auch, aber das hat mich so enorm gestört […] und es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Trotz der Schmerzen sei sie superglücklich mit der Entscheidung.

Unter dem Beitrag bestärken viele Fans Marlisa in ihrer Entscheidung. "Mutig, dass du uns daran teilhaben lässt, Marlisa" oder "Ich finde es richtig von dir, dass du für dich die Entscheidung getroffen hast", lauten einige positive Kommentare. Doch auch negative Stimmen werden laut. "Mich macht das irgendwie traurig. Eine wirklich hübsche Frau mit schöner Ausstrahlung ist von solch kleinen Röllchen emotional so angegriffen, dass sie sich operieren lässt", schreibt ein User.

Das ist nicht das erste Mal, dass sich Marlisa unters Messer legt: In den vergangenen Jahren ließ sie sich bereits an diversen Stellen Fett absaugen. Auch ihre Lider ließ sie für ein frischeres Aussehen bereits straffen. Gegenüber Promiflash betonte sie jedoch, dass sie keine Angst vor einer Beauty-Sucht habe. "Angst vor einem Beauty-Wahn habe ich nicht, weil ich mich schon so liebe, wie ich bin", betonte sie.

Instagram / mrs.marlisa Mrs. Marlisa und ihre Ärztin

Instagram / mrs.marlisa Mrs. Marlisa bei ihrer Fettabsaugung, 2024

