Mit Travis auf der Bühne: Taylor Swift schwärmt von Show!

Der vergangene Sonntag war für Taylor Swift (34) ein ganz besonderer Tag. Seit über einem Jahr reist der Popstar bereits mit seiner "The Eras"-Welttournee rund um den Globus und hat mittlerweile schon die 100. Show absolviert. Doch am Sonntag gab es im Londoner Wembley Stadion trotzdem eine Premiere für Taylor: Sie stand erstmals mit ihrem Freund Travis Kelce (34) gemeinsam auf der Bühne! "Ich bin immer noch hin und weg von Travis' Eras-Tour-Debüt", schwärmt die Sängerin danach auf Instagram und fügt hinzu: "Ich werde diese Shows nie vergessen."

Samt Frack und Hut performte der Football-Star mit seiner Liebsten einen kleinen Sketch auf der Bühne zu dem Song "I Can Do It With a Broken Heart" und trug sie in den Armen. Mit seinem Auftritt brachte Travis die 89.000 Fans im Stadion zum Ausrasten – mit seiner Anwesenheit hatte wohl niemand gerechnet. "Oh, ich weine. Das ist so perfekt", schwärmt ein Fan auf X von dem Überraschungsauftritt.

Doch Travis war nicht der einzige hohe Besuch, den Taylor bei ihren insgesamt drei Konzerten in London begrüßen durfte. Zuvor beehrte auch Prinz William (42) die "Karma"-Interpretin mit seiner Anwesenheit. Gemeinsam mit seinen Kids Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9) schwang er in der Loge des Stadions ordentlich das Tanzbein und posierte nach der Show noch für ein Selfie mit der Blondine.

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce in New York

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

