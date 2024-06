Das ist Evelyn Burdecki total wichtig bei ihren Promi-BFFs!

Evelyn Burdecki (35) ist unter anderem dank ihrer Teilnahme an Der Bachelor ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Wie sieht es bei der Beauty privat aus? Das plaudert die Blondine gegenüber Bild aus und gibt Einblicke, was das Thema Freundschaft anbelangt. "Es ist wichtig, dass wir uns nicht als Konkurrentinnen sehen!", findet die Reality-TV-Bekanntheit und erklärt: "Wir haben alle einen Job im Fernsehen und es ist ein Haifischbecken. Umso wichtiger ist es, dass man auch mal abseits der Kamera spricht und sich gut versteht."

Vor allem hinter den Kulissen sei es ihr Wunsch, dass sich gegenseitig geholfen wird. Evelyn verrät: "Ich finde Freundschaften auch hinter der Kamera superwichtig. Man kontrolliert Backstage gegenseitig das Outfit, ob irgendwo ein Etikett aus der Unterhose oder dem BH herausschaut. Oder ob etwas unter den Schuhen klebt. Ich bin quasi die Wäsche-Polizei!" Für Zickereien sei sie hingegen gar nicht zu haben – das und ihre hilfsbereite Art gefallen ihrer Freundin Jana Ina Zarrella (47) besonders. "Ich liebe Evelyn sehr. Sie ist so echt und ehrlich. Wir unterstützen uns gegenseitig, haben Spaß und würden uns auch gegenseitig sagen, wenn wir Lippenstift auf den Zähnen hätten!", schwärmt die 47-Jährige.

Neben zahlreichen Teilnahmen an Reality-TV-Formaten wie Take Me Out oder dem Dschungelcamp würde Evelyn gerne einmal in eine etwas andere Rolle schlüpfen. Das enthüllte die Beauty vor wenigen Tagen in einem Interview mit Promiflash. Sie könne sich vorstellen, eine Show zu moderieren. "Ich würde dann mal die Seiten wechseln. Ich weiß ja, wie es ist und kann dann die Kandidaten richtig gut spüren!", wünschte sich die Schönheit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Evelyns Worten? Total klasse! Zusammenhalt in der Branche ist bestimmt sehr wichtig. Na ja. Für mich wirkt das etwas aufgesetzt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de