Doch keine Krise? Jessica Biel trägt ihren Ehering wieder!

Jessica Biel (42) steht ihrem Mann Justin Timberlake (43) in der schweren Zeit zur Seite. Am Dienstag waren Fotos aufgetaucht, die die Schauspielerin ohne Ehering zeigen. Auf aktuellen Aufnahmen trägt Jessica das symbolische Schmuckstück aber wieder! Nach den Dreharbeiten zu ihrer Serie "The Better Sister" macht sich die Beauty in einem lässigen, schwarzen Outfit auf den Heimweg. Dabei fällt ihr Ehering, den sie an der linken Hand trägt, ins Auge. Damit dürfte bei den Turteltauben wohl alles wieder in bester Ordnung sein.

Zuvor veröffentlichte Daily Mail Schnappschüsse, auf denen das Symbol der Liebe von Jessica und Justin fehlt. Die 42-Jährige trug eine beigefarbene Chinohose und ein grünes Oberteil – an ihrem Finger fehlte jedoch jede Spur von dem Schmuckstück. Dabei ließ sich Jessica nichts von dem Trubel um ihren Mann anhaben. Im Gegenteil: Sie strahlte bis über beide Ohren!

Wenige Tage zuvor wurde Justin wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Darüber soll Jessica sehr verärgert gewesen sein, wie ein Insider gegenüber Daily Mail ausplauderte: "Jessica ist enttäuscht, aber er ist ihr Ehemann, also ist sie an seiner Seite und wird ihm den Rücken freihalten. Sie möchte, dass Justin seinen Alkoholkonsum einschränkt, damit er nie wieder in eine solche Situation gerät." Der "SexyBack"-Interpret wurde verhaftet, nachdem er unter anderem an einem Stoppschild nicht gehalten haben soll.

Anzeige Anzeige

MEGA Jessica Biel im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei einer Premiere in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Jessica ihren Ehering nach den Dreharbeiten wieder trägt? Ein starkes Statement! Keine große Sache. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de