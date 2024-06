Nach Justins Verhaftung: Jessica Biel strahlt ohne Ehering!

Inmitten des Dramas um ihren Ehemann Justin Timberlake (43) legt Jessica Biel (42) ihren Ehering ab! Auf Fotos, die Daily Mail veröffentlichte, ist die Schauspielerin in einem lässigen Outfit zu sehen. Sie kombinierte eine beige Chinohose mit einem grünen Oberteil – an ihrem Finger ist jedoch keine Spur von dem symbolhaften Schmuckstück zu sehen. Von dem Trubel um ihren Liebsten ließ sie sich nichts anmerken – auf den Aufnahmen, die in New York City entstanden, strahlt sie über beide Ohren.

Vergangene Woche war Justin wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden. Seine Frau äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen. Ein Insider verriet jedoch gegenüber dem Blatt, dass die "The Sinner"-Darstellerin sehr verärgert über den Fehltritt ihres Mannes ist, aber trotzdem hinter ihm steht: "Jessica ist enttäuscht, aber er ist ihr Ehemann, also ist sie an seiner Seite und wird ihm den Rücken freihalten. Sie möchte, dass Justin seinen Alkoholkonsum einschränkt, damit er nie wieder in eine solche Situation gerät."

Der "SexyBack"-Interpret war vor rund einer Woche in Sag Harbor verhaftet worden. Er soll unter anderem ein Stoppschild umgefahren haben und seine Fahrspur verlassen haben. In den Gerichtsunterlagen wurde der desolate Zustand des 43-Jährigen dann näher beschrieben: "Seine Augen waren blutunterlaufen und glasig, sein Atem roch stark nach einem alkoholischen Getränk, er war unfähig, seine Aufmerksamkeit zu teilen, sprach verlangsamt, war unsicher auf den Beinen und schnitt bei allen standardisierten Nüchternheitstests schlecht ab."

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake, Schauspieler

Getty Images Polizeifoto von Justin Timberlake, 2024

